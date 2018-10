13, Septiembre, 2015 13, Septiembre, 2015 4:39 a.m. 4:39 a.m.

ALCALDÍA DE MANAGUA INAUGURA GIMNASIO EN PARQUE LUIS ALFONSO VELASQUEZ

None

La Alcaldía de Managua, inauguró la tarde de este sábado, un gimnasio al aire libre en el Parque Infantil Luis Alfonso Velásquez Flores, como parte de la cuarta etapa de construcción de este complejo, para la recreación de las familias nicaragüenses. El Secretario General de la Alcaldía de Managua, compañero Fidel Moreno, detalló que esta se trata de un área para que las familias se puedan ejercitar sanamente. Moreno explicó que generalmente hay muchas familias que salen en la madrugada a ejercitarse y a correr en las diferentes avenidas de la ciudad, lo que es una costumbre muy sana; en este sentido, como complemento a este ejercicio, se ha construido este gimnasio. El gimnasio al aire libre cuenta con 12 máquinas para realizar ejercicios, tales como caminadoras, bicicletas estacionarias, equipos para abdominales, y otros. “En la medida que vaya teniendo aceptación, y que la gente le guste, la compañera Rosario (Murillo) lo anunciaba, vamos a seguir desarrollando iniciativas de este tipo en diferentes parques de la ciudad de Managua y el país, para seguir promoviendo ese hábito saludable, que es tan importante para las familias”, aseguró Moreno. Detalló que actualmente el Parque Luis Alfonso Velásquez es visitado por más de 100 mil personas semanalmente, por lo que se espera que muchas de estas familias puedan hacer uso de esta área para ejercitarse. “Estos equipos son más para adolescentes, jóvenes y adultos; y pueden ser peligrosos para los niños si no están bajo la supervisión de un adulto”, advirtió. Las familias, al abrirse esta área la tarde de este sábado, destacaron el esfuerzo que ha venido haciendo el Gobierno del Presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, al construir importantes parques, y espacios de recreación. “Me parece bueno este gimnasio para las mujeres, para que vengan a hacer ejercicios en la mañana, porque es muy saludable. El Presidente Daniel Ortega está haciendo una muy buena obra para las familias, para la salud”, dijo Patricia Gutiérrez, pobladora capitalina. “Nuestro país no se queda atrás, y vamos adelante en todo. Me parece excelente este gimnasio, y ahora espero venir a ejercitarme, mientras nuestros hijos juegan en el parque”, sostuvo Wendy Collado. FUENTE: EL 19 DIGITAL