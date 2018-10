14, Septiembre, 2015 14, Septiembre, 2015 2:46 a.m. 2:46 a.m.

GOBIERNO PREPARA REFUGIOS TEMPORALES PARA FAMILIAS QUE VIVEN EN CONDICIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD ANTE ENJAMBRE SÍSMICO

La Compañera Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, anunció que el Gobierno está preparando refugios temporales para las familias de las comunidades de El Sauce y Achuapa, que se encuentran vulnerables, por la fragilidad de sus casas, ante el nuevo enjambre sísmico que inició este fin de semana. En comunicación con el pueblo nicaragüense la tarde-noche de este domingo, a través de Tu Nueva Radio Ya, la Compañera informó que como resultado de las visitas que miembros del INETER, SINAPRED y Gabinete de Gobierno están haciendo en el terreno, se tomó la decisión de preparar estos refugios temporales para las familias que se encuentran inseguras. “Ayer llovió fuerte, lo comentamos también, ahí en El Sauce, y las familias que habitan en casas de adobe se sienten inseguras, no pueden entrar a sus casas, por lo tanto tenemos que acudir de inmediato con el modelo de refugio, o casitas, o cuartos temporales que tuvimos en Nagarote”, indicó la Compañera Rosario. La Compañera explicó que estas construcciones son de plycem y zinc, y en ellas las personas podrán pasar la noche más seguras, ante “la vulnerabilidad, la fragilidad de la construcción de adobe en un lugar sísmico, y en estos momentos altamente sísmico”. Señaló que el Gobierno está procediendo a levantar un listado de todas las familias que requieren en estos momentos ese refugio temporal, el cual “se va a empezar a enviar mañana mismo, para que no pasen, de ser posible, más tiempo en esa precaria seguridad”. Por otra parte, la compañera anunció que el Presidente Daniel Ortega autorizó el levantamiento de un listado de todas las viviendas que hay que cambiar de forma definitiva, en el marco del modelo Cristiano, Socialista y Solidario. “El día de hoy sostuvimos una reunión, y nuestro Comandante nos orientó preparar, ya lo estamos haciendo, un diseño que corresponda con el modelo de casitas que tiene la gente, en las que ha habitado tradicionalmente en esa zona, pero que sean fuertes y seguras, de manera que no sigan las familias corriendo riesgos”, precisó Rosario. “Mientras tanto, van los cuartitos, que son refugios temporales seguros, para que se pueda proteger la familia frente a sismos o frente a lluvias”, agregó la Compañera, quien también recordó que ya fueron entregados paquetes alimentarios y se ha cubierto con atención médica y psico-social a las casi 600 familias expuestas al enjambre sísmico. “Desde mañana va el equipo, el mismo equipo que hizo el levantamiento en Nagarote (ante los intensos sismos del año pasado) se traslada para hacer el levantamiento sobre las casas que estén sumamente afectadas, inutilizables; y las que tenemos que reponer, que en mayoría tienen que reponerse, no sólo porque estén afectadas seriamente, sino por su tipo de construcción, que en esa zona sísmica (…) representan riesgo para esas familias”. Referente al fenómeno del enjambre sísmico, la Compañera recordó que estos eventos son impredecibles, en los que se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. “Incluso, hemos tenido hasta una semana de relativo silencio sísmico, y de repente, vuelve a empezar. Este es un fenómeno que tendrán que estudiar más los especialistas del INETER, porque no se había presentado así, con esta configuración, antes. Y bueno, hay distintas teorías: que si esto fue una repercusión de la actividad sísmica en las costas; que si esto tiene que ver con el clima; en fin, que nos presenten, que le presenten a nuestro Presidente, y a las familias que viven allá, y a todas las familias nicaragüenses, explicaciones científicas sobre este tipo de eventos. Y luego, nosotros, que sabemos que vivimos en un país vulnerable por el clima, vulnerable por los sismos, prepararnos en todo momento, y estar verificando que sabemos actuar en un momento de crisis, en un momento de emergencia”, comentó Rosario.