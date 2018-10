17, Septiembre, 2015 17, Septiembre, 2015 2:43 a.m. 2:43 a.m.

POLICÍA INVESTIGA ASALTO A PASAJEROS DE RUTA CIUDAD SANDINO

None

La Policía Nacional está investigando un asalto perpetrado contra un bus de transporte interurbano. El hecho, en el que estarían involucrados al menos seis elementos desconocidos, ocurrió la noche del martes en la parada del Manguito, en Ciudad Sandino. Según una fuente policial, la unidad asaltada pertenece a la ruta 210 y cubre la ruta Managua-Ciudad Sandino. La versión preliminar indica que los sujetos abordaron el bus como pasajeros y luego desenfundaron sus armas cortas y machetes. Habrían utilizado también armas artesanales. En total, los delincuentes habrían asaltado a 20 personas, incluyendo al conductor del bus, a quien supuestamente le arrebataron dos mil córdobas en efectivo. A los pasajeros les quitaron carteras, cadenas y celulares de diversas marcas y precios. Al cierre de esta edición las autoridades todavía no tenían una cifra exacta del monto al que ascienden las pérdidas y esto se debe a que no todas las víctimas han interpuesto su denuncia. Aunque no está confirmado por las autoridades, se conoció que el conductor del bus habría sido golpeado en el rostro. Hoy