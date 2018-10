SECTOR COMERCIO INICIA VENTA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS

1:31 a.m.

Época para el comercio

Las recientes celebraciones de las Fiestas Patrias dejaron un buen sabor en las ventas del sector comercio, pero la vida no se detiene ahí y algunos negocios ya comenzaron a calentar motores, poniendo a la venta miles de productos alusivos a la temporada navideña. En Sinsa, por ejemplo, Edson Ardón, gerente de la tienda Home Center, confirmóque la temporada navideña inició desde el pasado 16 de septiembre en esa tienda. "Entramos en lleno con más de 1,000 productos navideños, con un inventario suficiente para la demanda de nuestros clientes", dijo Ardón. Rosendo Mayorga, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), dijo vía telefónica que desconoce cuántos negocios ya están ofreciendo productos navideños a sus clientes, pero asegura que empresas como PriceSmart y Sinsa ya lo están haciendo. "La expectativa que tenemos es que todos nuestros clientes, ya al finalizar el mes de noviembre, estén listos con todos sus productos para la decoración de esta temporada tan importante, como es la Navidad", agrega Ardón.Para Eduardo Fonseca, director ejecutivo de la CCSN, los negocios que no han comenzado a vender productos alusivos a la Navidad lo comenzarán a hacer muy pronto, en octubre y noviembre, a más tardar. Fonseca estima que hay algunos comerciantes que ya deben tener sus mercancías, aunque aún no las estén vendiendo, ya que son más precavidos por los eventuales atrasos de las Aduanas. Otros, cree, deben tener sus mercaderías en camino. Hay que recordar que el año pasado en el país circuló una cifra de más de US$580 millones en aguinaldo, remesas familiares, bonos a los trabajadores por parte del Gobierno, entre otros, una cifra que Fonseca espera que se incremente este año. Según cifras oficiales, en el 2014 solo el Estado desembolsó C$1,500 millones (cerca de US$54.5 millones) en concepto de aguinaldo. Por otra parte, solo en diciembre del año pasado, según el Banco Central de Nicaragua (BCN), el país recibió más de US$116 millones en remesas familiares. En noviembre del mismo año, la cifra de remesas que ingresó fue de US$91 millones. "Hay que tomar en cuenta que parte de las remesas recibidas en esos meses (noviembre y diciembre) se destinan para eso (compras navideñas), pero también hay gente que envía remesas especialmente para eso", señala Fonseca. Este año se espera que el sector comercial finalice con un crecimiento de entre 8 y 10%, de acuerdo con Rosendo Mayorga, de la CCSN.