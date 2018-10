TELICA ATEMORIZA A OCCIDENTE

No les sorprende

Comités activados

Cenizas alcanzaron a Chinandega

Gobierno envía brigadas médicas

Por una obstruccion

3 meses seguidos de actividad eruptiva registró el Telica hasta mediados de julio.

400 metros de altura alcanzó la nube de cenizas y gases lanzados ayer por el volcán Telica, según autoridades locales.

de altura alcanzó la nube de cenizas y gases lanzados ayer por el volcán Telica, según autoridades locales. 20 minutos duró la expulsión de gases del volcán, que se registró a las 8:10 de la mañana. El viento propagó la nube.

duró la expulsión de gases del volcán, que se registró a las 8:10 de la mañana. El viento propagó la nube. 7 nuevostemblores se registraron también ayer en León, producto del enjambre sísmico que ya suma 295 movimientos.

La fuerte explosión acompañada de gases y cenizas en el volcán Telica, del departamento de León, ocurrida ayer a las 8:10 a.m., provocó temor entre los habitantes que habitan en las faldas de este, y afectaciones por la caída de ceniza en las comunidades de Quezalguaque, Posoltega y Chichigalpa, principalmente. Inés Dolmus García, productor y líder de la comunidad Boquerón, en Quezalguaque, escuchó el estruendo del volcán, seguido de una “fumarola” de cenizas y gases. “Observamos fuego y piedras que lanzó el cráter”, agregó Dolmus. Lo que más preocupa al productor son sus cultivos. “Están pequeños y con la caída de ceniza o material volcánico las plantas se entristecen, se baja el follaje”, lamentó. Dolmus detalló que tiene sembrado maíz, soya. Además, dice que el pasto para el ganado también se seca.Carmela Mendoza, habitante de la comunidad Los Ángeles, asegura, sin embargo, que la explosión no se escuchó tan fuerte como otras anteriores. “Lo que nos preocupa es que haga erupción, pero la verdad ya estamos acostumbrados a este tipo de manifestación del volcán. Todos los años experimentamos situaciones similares. Lo que hacemos es tomar precaución en nuestro hogar, con los niños, el agua de consumo y los alimentos”, relata Mendoza. Duró más de una hora la caída de material volcánico, tuvimos que refugiarnos en nuestras casas para evitar tener contacto con la ceniza”.Igual que Dolmus, la comunitaria de Los Ángeles también teme por sus cultivos. “Tenemos media manzana de maíz y media de frijol. Creo que la caída de ceniza va a perjudicar la cosecha. Así ha ocurrido en anteriores ocasiones, que tenemos pérdidas porque los frutos se desnutren y la producción es mala”, lamenta. Según María Salomé Rojas, también de la comunidad de Los Ángeles, después de la explosión sintieron un hedor feo. “Era un tufo feo (como) a azufre, que permaneció toda la mañana. Luego comenzamos a observar la caída de ceniza, aunque en otros sectores cayó ceniza acompañada de arena”. “Ese hedor a azufre me ocasionó dolor de cabeza. Siento temor de que ocurra una erupción volcánica. Fue una explosión que nos sorprendió a todos, estábamos desayunando cuando escuchamos el rugido, nos salimos al patio y vimos la columna de gases que se elevaban rápidamente y luego se quedó calmo el volcán”, describió Rojas, quien habita en el lugar desde hace 17 años y vive con su cónyuge y sus dos hijos de 4 y 6 años. “Nosotros estamos acostumbrados a escuchar los retumbos y la emanación de gases, pero como todo ser humano tenemos miedo que ocurra algo mayor, porque tendríamos que buscar un refugio. Estamos seguros de que la caída de ceniza incesante no nos va a permitir estar con tranquilidad en nuestros hogares”, comentó Rojas.Cristian Rodríguez, responsable de gestión y riesgo de la Alcaldía de Telica, expresó que debido a esta situación inusual del volcán fue activado el Comité Municipal de Prevención y Atención de Desastres (Comupred). “Estamos activando los refugios y albergues que permitan estar preparados ante una eventualidad mayor. Aunque creemos que la actividad que está experimentando el volcán es una acción meramente de limpieza”, valoró Rodríguez. El funcionario recordó que en meses anteriores, las autoridades del Ineter confirmaron que en el interior del volcán se derrumbaron varias paredes que obstaculizaron la liberación de gases del coloso desde el cráter, por lo cual sostuvo que la actividad de ayer “es una limpieza que el mismo realiza para la liberación de su energía”. Según el Comupred en Telica y Quezalguaque, las comunidades de Aguas Frías, La Quemada, San Pedro Nuevo, El Mao y La Quimera, aledañas al cráter del volcán serían las primeras evacuadas si continúan las explosiones. Se calcula que ahí habitan unas 955 familias, que suman más de 2,500 personas.Las cenizas emanadas por una explosión del volcán Telica cayeron en abundancia en las comunidades de El Higueral, La Grecia, Las Veinte, San Juan de las Pencas, San Lucas, La Bolsa, Las Rojas, Las Banderas, Miramar, La Mora, entre otras ubicadas en el municipio de Chinandega, confirmó el mayor Carlos Cáceres Mendoza, jefe de la Defensa Civil en el Occidente del país. El oficial aseguró que no se registraron víctimas humanas ni materiales. “Mantenemos la observación y monitoreo de los volcanes Telica y San Cristóbal”, expresó el jefe de la Defensa Civil en los departamentos de León y Chinandega. “Creíamos que era lluvia la que caía sobre los techos, pero se trataba de ceniza. Como vivimos cerca del volcán San Cristóbal, pensamos que estaba en movimiento, pero nos enteramos que era el Telica”, comentó Carolina Centeno, de la comunidad Las Rojas.El Ministerio de Salud (Minsa) envió brigadas médicas a las zonas aledañas al volcán Telica, para brindar atención a las comunidades afectadas por las explosiones de cenizas y gases del coloso. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) informó que las cenizas y gases del volcán llegaron a distintas comunidades de los departamentos de León y Chinandega. El codirector del Sinapred, Guillermo González, explicó que el viento provocó la caída de ceniza en comunidades de Quezalguaque, Posoltega, y en menor cantidad en Chichigalpa y Chinandega. Según la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, el Minsa ha visitado casa a casa a pobladores de comunidades de Chichigalpa como Villa Dolores, José Benito Centeno, La Bolsa, 12 de Septiembre, El Higueral y San Isidro; y en Posoltega en las comunidades de El Bosque, Zanjones 1, 2 y 3, y Calle Real.Murillo también confirmó que un equipo de vulcanología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) se encuentra en el terreno para estudiar las características del fenómeno. Según los expertos del Ineter, lo ocurrido posiblemente responda a una obstrucción del cráter del volcán, como consecuencia de la “crisis del Telica”, que estuvo durante más de tres meses en actividad eruptiva, hasta mediados de julio pasado, y algunos derrumbes en las paredes del coloso obstruyeron el cráter. Murillo explicó que de acuerdo con el asesor del Ineter, Armando Saballos, el evento se relaciona con procesos de liberación de gases acumulados, producto de esa obstrucción de conductos principales por derrumbes internos que tuvieron lugar en el mes de julio. González señaló que tras la primera explosión, inmediatamente se activó el comité departamental de León para la prevención de desastres, los comités municipales de las ciudades aledañas al Telica, y también se intensificó el monitoreo del Ineter.