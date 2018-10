26, Septiembre, 2015 26, Septiembre, 2015 8:14 a.m. 8:14 a.m.

AUTORIDADES DEL GOBIERNO RECORREN COMUNIDADES ALEDAÑAS AL VOLCÁN TELICA

Autoridades del departamento de León y del Municipio de Telica, realizaron un recorrido en las comunidades y las zonas que están siendo afectadas por los gases y cenizas que el volcán Telica expulsó durante nuevas explosiones que se registraron la mañana de este sábado. El recorrido abarcó las comunidades de Los Portillos y Cristo Rey, zonas donde se puede notar la caída de material volcánico. El Secretario Político Departamental de León, Evertz Delgadillo, informó que desde el momento que se registró la explosión en horas de la mañana se activaron los Comupred de Telica y Quetzalguaque, realizando recorridos en las comunidades. "Hemos encontrado que Telica aún no ha sido afectada por la ceniza, sino que son las comunidades de Quetzalguaque, las comunidades Los Portillos, Cristo Rey y Los Ángeles donde ha caído ceniza durante media hora. Nos dicen los habitantes de esos lugares que la cantidad que cayó en Cristo Rey es bastante, incluso dicen que en los últimos tiempos no habían tenido esa cantidad de ceniza cubriendo esa comarca", precisó Delgadillo. Los comunitarios aducen que la falta de viento en la zona ha hecho que la ceniza no sea llevada o arrastrada, sino que va cayendo en las inmediaciones. Delgadillo informó que ante la situación se están atendiendo las indicaciones del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, en relación a mantener el permanente monitoreo y comunicación, preparándose ante cualquier escenario que se vaya a dar. "Están activados los planes, está activado todo el sistema territorial y ya llevamos (varias) horas de calma después de la última explosión del volcán, pidiendo a Dios que no sea más que una alerta", mencionó. Sismos en El Sauce y vigilancia en Momotombo Delgadillo también informó que la actividad sísmica que desde hace varios días se reporta en El Sauce, ha disminuido su intensidad. A pesar de eso, señaló que no se ha bajado la capacidad organizativa del acompañamiento y atención a las familias, y el acompañamiento permanente. "Creo que la realización del tercer simulacro nacional, dejó como resultado que hemos avanzando en la capacidad de la preparación para atender los efectos que nos pueda generar un sismo y el estar en esta situación nos mantiene en acción para proteger a las familias", valoró. El político de León también indicó que se mantiene vigilancia en el sector del volcán Momotombo. "León tiene tres puntos críticos que son El Sauce, el Momotombo y el Telica. Aquí estamos mostrando la voluntad del Comandante Daniel, de la Compañera Rosario, que es atender cualquier evento, cualquier circunstancia que se presente, porque esa es la orientación: atender a cada familia independientemente del lugar donde esté y del evento que le haya afectado", aseguró Delgadillo. 19 digital