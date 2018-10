26, Septiembre, 2015 26, Septiembre, 2015 12:16 p.m. 12:16 p.m.

BILL WILD DETALLA AVANCES DE CARA A LA CONSTRUCCIÓN DEL GRAN CANAL INTEROCEÁNICO DE NICARAGUA

Tras la primera consulta pública del Estudio de Impacto Ambiental y Social del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, que se realizó el pasado jueves en Managua, el asesor principal del proyecto, Bill Wild, aseguró que el inicio de la mega obra está cada vez más cerca y se refirió a algunos aspectos como el impacto en el Lago de Nicaragua, el total de familias afectadas y los planes que se han diseñado para reasentarlas en ciudadelas con mejores condiciones. En una entrevista a Informe Pastrán, Bill Wild, señaló que las comunidades de El Tule en el pacífico y comunidades indígenas en el Caribe no serán afectadas por el Canal Interoceánico, cuya construcción iniciará en unos 6 meses en el Puerto de Brito, en Rivas. El asesor explicó que el estudio de impacto ambiental y social dio como resultado que la obra tendrá más impactos positivos sobre la economía que impactos negativos, y precisó que solamente 6 mil 800 familias, unas 27 mil personas, son las que en realidad se verán afectadas con la obra. Respecto a la ruta, Wild subrayó que se mantiene la ruta propuesta porque es la más factible respecto a los riesgos ambientales y sociales. No obstante, señaló que se han hecho pequeñas modificaciones al proyecto, que aunque acarrean un costo mayor, son necesarias para evitar y reducir los impactos ambientales y sociales, particularmente para no afectar los humedales. Estudios continúan Wild, refirió que los estudios sobre el impacto del canal en el Lago Cocibolca se continúan realizando para evitar las afectaciones en las aguas del lago y se produzca un lavado de agua usando la salida por Punta Gorda hacia el atlántico. En ese sentido, informó que para reducir la incertidumbre se realizarán estudios topográficos, evaluación de riesgo geotécnico y sísmico, estudio de sedimentos, barimetría, balance hídrico y salinidad, estudios arqueológicos, que se encargaron a la empresa CSA Global, lo cual ayudará a determinar el tipo de ingeniería y equipos a utilizarse en la construcción. "Mientras no se completen estos estudios la aprobación de diseño final y comienzo de la construcción por parte del Gobierno, no se dará, hasta que satisfaga todas sus inquietudes y requerimientos”, señala el informe que valoró Wild. Pronto iniciará proceso de negación para adquisición de tierras El asesor principal del Gran Canal Interoceánico, Bill Wild, señaló que la empresa HKND y el Gobierno trabajan en las alternativas de compensación para la adquisición de tierras en la ruta del canal interoceánico. Detalló que de las 6 mil 800 familias que se encuentran en toda la ruta canalera solo se afectará a 362 familias indígenas de las cuales solo 25 son indígenas originarias. Wild refirió que por venir el inicio de las negociaciones para la adquisición de la tierra y sobre las opciones que brindarán a los habitantes en la ruta del canal. Explicó que una de las opciones es la construcción de proyectos habitacionales que contarían con electricidad, agua potable, alcantarillado, calles, hospital, escuelas, iglesias, entre otros, para reubicar ahí a quienes lo quieran como compensación por sus propiedades, en mejores condiciones humanas. Sin embargo, la empresa también podrá pagar una compensación monetaria si la familia lo prefiere, para que compre otra propiedad donde lo desee. Wild mencionó que la empresa HKND, adquirirá 36 mil hectáreas de tierra cultivable en la ruta del Canal para ubicar en las mismas a las familias que quieran otra tierra para sembrar, pero que vivan en mejores condiciones a las actuales. También mencionó que junto con el gobierno, se está definiendo al menos 11 lugares de reubicación donde serán construidas nuevas comunidades para que las familias se trasladen íntegramente. “Estamos ya cerca de acordar con el gobierno donde serían esas 11 ubicaciones y estamos buscando el diseño de las casas y estamos progresando y avanzando”, aseguró. Finalmente, Wild consideró que el proyecto avanza y está demostrado que es factible en términos de convertirse en una nueva ruta para el comercio mundial que está requiriendo mayores capacidades para el traslado de mercancías. 19 digital