EMPRESARIOS LLAMAN AL DIÁLOGO PARA RESOLVER CONFLICTO EN MINA EL LIMÓN

100 millones de dólares genera la Mina El Limón en concepto de exportaciones del rubro, que figura entre los tres principales junto al café y la carne de bovino.

La paralización por 13 días consecutivos de la Mina El Limón, propiedad de la canadiense B2Gold, ha dejado pérdidas a la compañía por el orden de los US$4 millones y sus 800 empleados han dejado de percibir US$400,000 en salarios, una situación por la cual los empresarios y sindicalistas llamaron ayer a sentarse a dialogar para encontrar una salida al conflicto, que también mantiene cerrados otros negocios y la escuela de la comunidad. Pablo Venturo, presidente de B2Gold en Nicaragua, sostuvo que las pérdidas afectan a la población de El Limón, por lo cual no puede continuar el paro laboral. “En los días previos al desencadenamiento de los hechos nosotros recurrimos al diálogo. Pese a que ya había un pronunciamiento del Ministerio del Trabajo nos reunimos en tres ocasiones con los dirigentes que están promoviendo estos tranques ilegales para encontrar una salida negociable, pero encontramos una intransigencia y una amenaza permanente”, destacó Venturo. El martes pasado, un agente policial murió y 23 más, junto a otros 8 civiles resultaron lesionados, luego de enfrentamientos al intentar desalojar el bloqueo a la mina.José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), indicó que desde 2009 se ha establecido el esquema de diálogo entre el sector privado y el Gobierno, el cual ha permitido un crecimiento sostenible, la generación de empleos y la reducción de la pobreza. “Apostar a la confrontación y no al diálogo genera acciones como las que lamentablemente hemos visto en Mina El Limón y Chichigalpa. Condenamos la violencia, el vandalismo, el ataque a la propiedad privada y pública, el impedimento al derecho al trabajo”, el irrespeto a la leyes”, subrayó Aguerri. El empresario insistió en que el Cosep rechaza toda estrategia que conduzca a generar violencia y caos y que debilite la seguridad ciudadana y destruya los resultados de la inversión y el trabajo. “En el Cosep seguiremos impulsando y buscando el modelo del diálogo y el consenso, seguiremos recurriendo al camino del respeto a las leyes, seguiremos promoviendo y protegiendo la inversión nacional y extranjera y diciéndole no al chantaje y a la violencia”, señaló Aguerri.Miguel Ángel Ruiz, secretario general de la CST José Benito Escobar, y José Antonio Espinoza, secretario general de la Confederación de Unificación Sindical (CUS), acompañaron al presidente de B2Gold y al Cosep en la conferencia, recordando que ellos representan al 75% de los trabajadores que laboran en la Mina El Limón y respaldando el llamado al diálogo. “A través del diálogo se ha venido generando inversión en el país, hemos tenido estabilidad y como movimiento sindical hacemos un llamado al diálogo para no seguir poniendo en peligro la vida de los trabajadores, porque ya tenemos a un miembro de la Policía muerto y el movimiento sindical que nosotros representamos estamos por la estabilidad y el diálogo”, indicó Ruiz. Los sindicalistas hicieron un llamado a la empresa B2Gold para que no cierre sus operaciones en la Mina El Limón y que se haga un último esfuerzo de diálogo para lograr un entendimiento entre todas las partes. Sergio Ríos Molina, presidente de la Cámara Minera Nicaragüense (Caminic) también recordó que la minería se ha convertido en el tercer rubro de exportación del país, con más de US$300 millones en ingresos. Además detalló que el sector genera 6 mil empleos directos y 30 mil indirectos.Fuente: END