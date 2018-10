09, Octubre, 2015 09, Octubre, 2015 3:26 a.m. 3:26 a.m.

POLICÍA CAPTURA A LÍDER DE SINDICATO EN MINA EL LIMÓN

En una operación que ejecutó la Policía Nacional a eso de las 11:00 p.m. de ayer jueves, lograron la captura del principal líder sindicalista Humberto Rivas Canales, uno de los trabajadores despedidos por la empresa B2GOLD y que desde hace 15 días fungía como secretario general del Sindicato Pedro Roque Blandón. Según Luis Martínez, otro trabajador despedido y ex secretario de organización del mismo Sindicato, confirmó la captura de su líder. Manifestó que mientras se dirigían en una camioneta de la comunidad Santa Pancha a la comunidad Mina El Limón, seis líderes fueron “emboscados” por oficiales de la Policía Nacional. Martínez narró que logró “escaparse” junto a otros cuatros compañeros, mientras que Rivas y el chofer de la camioneta Henry Gómez, fueron capturados y brutalmente golpeado por la Policía. “En el sector del papalón tres patrullas nos siguieron y empezaron a disparar, algunos de nosotros nos tiramos de la camioneta y nos corrimos, solo agarraron al conductor y a nuestro máximo líder Humberto Rivas y sin piedad lo empezaron a golpear, también el conductor fue agredido”, dijo Martínez. “Culpamos a los miembros de la Tritón Minera B2GOLD, que son los mismo que han ocasionado el caos en este pueblo, los dirigentes de la empresa han minimizados la situación”, expresó Martínez. Doña María Esther Gómez, de 53 años, se encontraba dormida en su vivienda cuando escuchó un “bombazo” y “cuando me asomé para ver qué es lo que ocurría, observé que estaban pateando a Humberto Rivas, yo como mujer quise impedir, pero la policía me apuntó con una pistola”, expresó Gomez. Amenazan con “ahogar” los túneles subterráneos y arreciar protestas “No es amenaza, si no liberan a nuestros compañeros, aquí no solamente se perderá una empresa, sino que aquí habrá pérdidas humanas”, advirtió Luis Martínez, otro trabajador despedido y exsecretario de organización del mismo Sindicato. “Aquí habrá perdida de niños, de ancianos, y si no sueltan a los compañeros habrá caos en la Mina El Limón, vamos a paralizar el bombeo en la mina Subterránea”, dijo Martínez. Desde que inició la protesta, en la mina Subterránea únicamente entraban al interior de los túneles ocho trabajadores para supervisar que las bombas de extracción de aguas calientes estuvieran funcionando y así evitar que la mina supere los niveles de agua y no se “ahogue”. En el interior de los túneles subterráneo hay aproximadamente 30 bombas de extracción de aguas calientes que superan los 70 grados. Hay túneles de 187 metros y 240 metros de forma vertical. Según los trabajadores los ochos trabajadores “bomberos” están decididos no entrar a la mina Subterránea ubicada en la comunidad de Mina Santa Pancha. En estos momentos la población se concentra en el parque de la comunidad mina El Limón para protestar contra la B2GOLD y exigir la liberación del sindicalista Humberto Rivas. La marcha está programada a las 9:00 a.m.. La situación podría tornarse violenta. Por: Eddy López Hernández