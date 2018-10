COSEP INTRODUJO RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACUERDO DE TELCOR

7:17 a.m.

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri publicó en su cuenta de Twitter que ''esta mañana en nombre de Cosep se introdujo el Recurso de Revisión en contra del Acuerdo de Telcor 003-2015). El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) expresó días anteriores que Telcor no tiene facultades para emitir decretos que impongan nuevas tasas a las empresas del sector, en relación con el “Acuerdo Administrativo 003-2015, Normativa para el pago de derechos y tasas”, en el que el ente regulador establece nuevos pagos a esas compañías que trabajan en telecomunicaciones. El Cosep insistió en que esa imposición de nuevos pagos hará a las empresas de telecomunicaciones menos competitivas, elevará las tarifas y pondrá en riesgo las inversiones en ese sector. Por ejemplo, los mástiles de las antenas, que antes estaban en tasa cero, ahora tendrán que pagar US$1,000 por antena, manifestó el presidente del Cosep. Sostuvo que en Nicaragua se ha optado por la promoción de la competencia y que si no fuera así, el país no tuviera el nivel de penetración de celulares que tiene en la actualidad. En ese sentido, señaló que hay 7.5 millones de celulares en Nicaragua, es decir que hay más aparatos de esos que personas en el país. Aguerri añadió que el Instituto Nicaragüense de Estadísticas (Inide) y el Banco Central de Nicaragua también destacaron esta semana el crecimiento de uso de celulares en el país. Eso, según Aguerri, se debe a que hay suficiente competencia en el sector de las telecomunicaciones. “Esto a pesar de que tenemos la energía más cara de Centroamérica y de que somos el único país de Centroamérica que tiene un impuesto del 20% para los teléfonos inteligentes, que son los que la gente usa para acceder al internet”, explicó Aguerri. En el país, según datos del Telcor, existen 83 operadores de televisión por suscripción y 29 operadores para el servicio de acceso a internet. 100% Noticias/END