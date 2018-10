TAXISTAS MATAGALPINOS AMENAZAN CON PARO

Taxistas de los municipios de Sébaco, San Isidro y Ciudad Darío podrían paralizar el transporte nacional e internacional en la Carretera Panamericana si las autoridades de los tres municipios, el MTI y el Inifom no les resuelven el problema del transporte selectivo con la aparición de más de 1,500 mototaxis que fueron autorizadas para los barrios periféricos. Ramón Francisco Aguirre y Arnoldo Treminio, este último presidente de la cooperativa de Taxis Fray Francisco Pastrán, de ciudad Darío, aseguraron que esta problemática del pirateo que realizan vehículos ajenos a los transportistas del sector selectivo es de años y que la alcaldía no lo ha podido solucionar. “Debido a esa situación, es que realizamos un tranque en la Carretera Panamericana el día miércoles recién pasado, pero llegó el comisionado Isidro Lezama a manifestarnos que despejáramos la vía porque hoy (ayer viernes), nos iba a atender en la Alcaldía de Sébaco ya que iba a estar una comisión, pero ahora nos dicen que a los de Darío no los van a atender, por lo que consideramos que esto es una burla”, aseguraron. Quejas Por su parte, Daniel Antonio Treminio Vargas, representante de dos cooperativas de taxis de Sébaco ante la comisión de transporte municipal, dijo que el problema en vez de arreglarse cada día se agrava más, esto debido a las mil quinientas mototaxis que están trabajando sin control de la alcaldía y a los carros piratas, por lo que se necesita que todo se ordene, de lo contario se verán obligados a tomar otras acciones, señaló el transportista. Los taxistas aseguran que tienen dos resoluciones donde autorizan a 8 mototaxis para que operen hacia las comunidades, pero dicen que ahora están dentro de la ciudad y que proliferaron las mototaxis hechizas que afectan al sector, además, como producto de las negociaciones anteriores, mandaron de Managua a realizar un estudio, pero la alcaldía de Sébaco no ha dado a conocer, los resultados. Al final la reunión no se llevó a cabo, debido a que según un funcionario de la alcaldía la comisión del Inifom no pudo llegar porque tenía otras ocupaciones. Acciones Los taxistas aseguraron que pronto realizarían otras acciones para que los puedan escuchar entre ellos señalan un tranque en la Carretera Panamericana para paralizar el transporte tanto nacional como internacional. Con el objetivo de prevenir cualquier toma de la Carretera Panamericana, desde las primeras horas de la mañana se realizó un tendido policial desde el puente de Sébaco hasta el kilómetro 96 de la Carretera Panamericana con el fin de evitar cualquier acción que pudieran realizar los taxistas.

