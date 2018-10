'SECTA' EN CHINANDEGA PODRÍA SEGUIR BUSCANDO MÁS SEGUIDORES

Confusión

La secta Cuerpo Místico de Cristo compuesta por unas 600 personas que están recluidas en la comunidad Venecia, en El Viejo, Chinandega, a la espera del rapto divino , podría estar buscando más adeptos. “Se comenta y hay alguna información que ellos siguen buscando más adeptos, cosa que lo dudo porque no creo (que la gente) esté creyendo ese mensaje", dijo ayer el pastor Augusto César Marenco, del Ministerio Centro Apostolar Cristiano. El líder evangélico sostuvo que "se maneja" que los dirigentes de la secta "siguen anunciando ese mensaje, ese mensaje del rapto" divino. “Entiendo que la gente que está allí ha permanecido desde que empezaron. Están respaldando, pero no hay mayor avance, no hay mayor número de congregados. Yo no veo a nadie de Managua yendo allá, no tenemos pruebas de eso. No hay pruebas de que estén haciendo más adeptos", añadió Marenco. Se calcula que entre las 600 personas que pertenecen a la secta hay por lo menos 300 niños, quienes no asisten a la escuela ni a los centros de salud por disposición de los adultos. Asimismo, hay hondureños y guatemaltecos. Algunas de las personas que se encuentran allí vendieron sus propiedades para entregarlas en ofrenda.Los dirigentes de la secta son seguidores del estadounidense William Branham, quien en palabras del pastor Marenco predicaba una doctrina de "ilusionismo y tergiversación de las Sagradas Escrituras”. “Como movimiento religioso nosotros hemos rechazado de manera categórica las cosas que se están dando allí, no son correctas”, refirió Marenco. El pastor dijo que supo del caso “de una persona que vino desde Estados Unidos, estaba allá trabajando y cuando vino se sentía a gusto en esas reuniones que ellos hacen”. En ese sentido agregó que “dentro de esto hay un espíritu de confusión y hay gente que sí es arrastrada, desviada de la palabra" de Dios. “Es compleja la situación. El problema es que tienen niños, están hacinados, pueden darse brotes de enfermedad. Me parece que el Gobierno lo ha manejado bien", expresó. END