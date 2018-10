12, Octubre, 2015 12, Octubre, 2015 7:43 a.m. 7:43 a.m.

GOBIERNO CANCELA PROYECTO MINERO DE RANCHO GRANDE A B2GOLD

El Gobierno de Nicaragua anunció que los estudios de factibilidad que se realizaron en el municipio Rancho Grande, Matagalpa, para extraer minerales demostraron que no es viable un proyecto minero en la zona La coordinadora de Comunicación del Gobierno, Rosario Murillo, aseguró este mediodía que el proyecto de la empresa canadiense B2Gold “no es viable” y que el presiente Daniel Ortega firmó una resolución que cancela la obra. “La ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Marena, Juana Argeñal presentó a la empresa B2Gold las consideraciones ambientales del Gobierno de Nicaragua. Se declara no viable el proyecto de minería en el municipio de Rancho Grande”, indicó Murillo. Según el Gobierno, los estudios se desarrollaron a lo largo de meses y desde el Marena determinaron la falta de viabilidad. “La conclusión de todos los expertos ambientales es que el proyecto no es viable y que las afectaciones se tendría en el modo de vida de las personas, en las fuentes de agua”, sostuvo. “Recordemos que esta concesión fue aprobada o entregada en otro período de Gobierno”, explicó Murillo. Agregó que la resolución está siendo comunicada a los pobladores, mismos que se manifestaron contra el proyecto. END