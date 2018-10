14, Octubre, 2015 14, Octubre, 2015 3:43 a.m. 3:43 a.m.

INVESTIGAN MISTERIOSA MUERTE DE HOMBRE EN BARRIO CAPITALINO

José Donald Quintero Silva, de 55 años, murió presuntamente a causa de una golpiza que le habría dado un sujeto conocido solo como “Henry”, según familiares del occiso. Visiblemente consternada, la hermana del difunto, Marcelina de los Santos Quintero, aseguró que el pasado viernes, como de costumbre, llegó a visitar a su pariente, pero lo encontró en mal estado de salud y le dijo que “Henry” lo había “masacrado a patadas y golpes” porque no le quiso vender en C$500 a “El Payaso”, como le llamaba cariñosamente a su televisor. “Mi hermano estaba morado por los golpes, le dije que lo trasladaría a un hospital pero no quiso, por lo que le compré medicinas, y se quedó en la casa, la mañana del martes me enteré de su muerte”, indicó Quintero. Confirmó que su hermano laboraba como obrero, y aunque vivía solo, era obligado con sus seis hijos, todos mayores de edad. Francisca Quintero Martínez, hija del occiso, afirmó que su padre en agonía le confirmó que Henry, un vecino de su casa, le propinó la golpiza mortal. “Ese hombre invitaba a beber guaro a mi papá para sopapearlo, hasta que lo mató”, relató. Vecinos del lugar dijeron que Quintero Silva era honrado, no tenía enemistades y les extraña que lo hayan matado. “Una vecina le llegó a dejar café a don José Donald, pero tristemente no le contestó, estaba muerto, por lo que mi hijo dio parte al Distrito III de la Policía”, dijo un vecino, que solicitó no revelar su identidad. Efectivos policiales trasladaron el cadáver del infortunado al Instituto de Medicina Legal. END