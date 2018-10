REALIZAN FORO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR EN MANAGUA

1:38 a.m.

Nicaragua inauguró el I Foro Internacional de Promoción de Valores para Prevenir el Bullying, o acoso escolar, con representantes de Chile, Cuba, España y del país anfitrión.

"Estamos reflexionando en torno a encontrar acciones y compromisos que nos permitan lograr que las escuelas realmente sean espacios seguros", dijo a Efe la organizadora del foro por parte del Ministerio de Educación (Mined) de Nicaragua, María Elsa Guillén. La lucha contra el acoso escolar en el país centroamericano se convirtió en una prioridad nacional en agosto pasado, cuando un estudiante de secundaria le quitó la vida a un compañero de clases. La acción del Mined, que incluye una nueva postura de prevención del bullying en Nicaragua, fue valorada de forma positiva por la expositora internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) Mary Guinn. "Es como la salud pública, tenemos que enfocarnos en la prevención, no solo en la enfermedad. Un niño no se hace violento de la nada, sino que viene de un contexto familiar y social, que le permite y le promueve conductas violentas", explicó Guinn. Guillén afirmó que "ahora tenemos más conciencia del bullying. Antes mirábamos eso, pero no teníamos conciencia, ahora hay más capacidad de reconocerlo". La responsable del Programa de Convivencia Escolar y Prevención de Bullying del Ministerio de Educación de Chile, Ericka Castro, afirmó que una de las claves de respuesta a este flagelo está en la convivencia escolar. "El currículo escolar, tanto dentro como fuera del aula, debe apuntar sobre conocimientos, habilidades y aptitudes en relación a cómo nosotros miramos al otro, relacionarnos de manera pacífica, enfrentar situaciones de crisis", dijo Castro. En España, una estrategia contra el bullying es la sensibilización en cuanto a las normas de conducta y comportamientos violentos, resaltó la profesora titular de la Universidad de Sevilla Rosario del Rey. En Cuba, los maestros reciben capacitaciones para detectar el bullying de forma temprana, pero también para promover una postura crítica entre las familias, para saber reaccionar de forma correcta ante el acoso escolar, según la investigadora del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas del Ministerio de Educación de Cuba, Silvia Margarita Castillo. El foro, que culminará este viernes, forma parte de una estrategia nacional contra el bullying adoptada por Nicaragua en los dos últimos meses. EFE