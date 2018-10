16, Octubre, 2015 16, Octubre, 2015 5:50 a.m. 5:50 a.m.

JUEZ SUSPENDE AUDIENCIA PRELIMINAR EN CASO DE SECTA RELIGIOSA

El juez Julio César Arias suspendió la audiencia preliminar por el caso de la secta "Cuerpo Místico de Cristo" debido a que según el judicial, analizará la excepción presentada por uno de los abogados relacionada a falta de condición de procedibilidad, además de la no existencia de una denuncia formal por parte de los supuestos afectados o seguidores que se encuentran concentrados en un campamento de la comunidad Mechapa, departamento de Chinandega. La audiencia continuará el 20 de octubre y el judicial resolverá si admite o no la acusación presentada por la Fiscalía en contra los 9 líderes acusados. Cabe reiterar, los representantes legales mostraron su inconformidad y argumentaron que sus clientes están detenidos de forma ilegal, pues según ellos no hay cárcel por los delitos que la Fiscalía les imputa. La Fiscalía acusó a los 9 líderes por los delitos de abandono de personas y construcción en lugares prohibidos. Stalin Andino/100% Noticias