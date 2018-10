17, Octubre, 2015 17, Octubre, 2015 9:30 a.m. 9:30 a.m.

B2GOLD: 'INSTITUCIONALIDAD PREVALECIÓ EN MINA EL LIMÓN'

La minera B2Gold emitió un comunicado en el cual alegan que el orden institucional se ha restablecido en Mina El Limón, lo cual no sólo permitirá que la comunidad pueda retornar a la paz y la normalidad en su forma de vida sino también el reinicio de las operaciones de B2Gold, lo cual genera beneficios a todo el Distrito Minero. “Las familias no podían salir de sus casas y a nuestros trabajadores se les impedía laborar desde el 25 de septiembre, sin embargo la institucionalidad ha prevalecido para bienestar de los once mil habitantes del Distrito Minero y para B2Gold”, dijo el Gerente de B2Gold en Nicaragua, Pablo Venturo. Las operaciones de B2Gold Mina El Limón estuvieron paralizadas hasta hoy 17 de octubre. Durante ese periodo de tiempo, la empresa minera en una muestra de buena fe continuó con su compromiso de suministrar energía eléctrica a más de ocho mil personas y el servicio de agua potable a cinco comunidades del Distrito Minero. El representante de B2Gold recordó que la solución definitiva al conflicto en Mina El Limón pasa necesariamente por el respeto al orden institucional.