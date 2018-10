18, Octubre, 2015 18, Octubre, 2015 8:51 a.m. 8:51 a.m.

SELECCIÓN DE BEISBOL DE NICARAGUA U-14 AÑOS CONQUISTÓ EL BRONCE

Con una ofensiva oportuna y un pitcheo resolviendo en momentos apremiantes, la Selección Nacional de Beisbol U-14 años derrotó ayer 11-6 a Brasil, para agenciarse medalla de bronce en la clausura del Campeonato Panamericano de la categoría en Barquisimeto, Venezuela. La tropa pinolera se sobrepuso a un inicio poco alentador, pero el bateo reaccionó a tiempo para que la U-14 pudiera conquistar el tercer lugar del certamen. En la parte alta del primer inning, Nicaragua llenó las bases, pero desaprovechó la ocasión y no pudo manchar la pizarra ante el abridor brasileño Lucas Sato. En el cierre, los brasileños no perdonaron y anotaron dos carreras para irse arriba 2-0 ante el abridor pinolero Bryan Torres, quien parecía que no duraría en el montículo. En la parte alta del segundo capítulo y dos outs con bases limpias, la U-14 ensayó una arremetida de cinco carreras, coronada por jonrón del mismo Bryan Torres, quien levantó el voltaje de sus compañeros y la escuadra pinolera le dio vuelta al marcador 5-2, ventaja que no perdió en el transcurso del juego. En esa entrada, además del ovni de Torres, sobresale doble de Wilfredo Palacios, hits remolcadores de Sammy Mondragón, Alejandro Chavarría y Darwin Traña, que hicieron desfilar a los lanzadores Sato y Gabriel Matsunara. Vuelve a castigar Nicaragua volvió al ataque ante Matsunara en la tercera entrada con cuatro carreras, donde nuevamente Wilfredo Palacios, con su segundo doble del desafío, envió dos a la caja registradora para una ventaja lapidaria de 9-2. Explotó el relevista Matsunara y lo auxilió Felipe Ganda. En tanto, Bryan retiraba tranquilo el cierre del tercero. Torres retiró sin problemas la parte baja de ese mismo episodio. Los brasileños anotaron una más en el cuarto (9-3), doble de Erick Bardiño, quien llegó a tercera por wild pitch y anotó por elevado de Víctor Fugino. Los nacionales sumaron su décima carrera en el quinto con imparable productor de Darwin Traña para mover el marcador 10-3. En el sexto, Brasil sumó una más (10-4) y Torres se fue a las duchas, lo relevó Steven Rodríguez, quien cerró la entrada. Nicaragua anotó una más (11-4) en el séptimo, pero Rodríguez fue castigado con dos carreras (11-6), cerró y salvó el duelo Walter Solís. Ganó Torres y perdió Sato. Por Nicaragua el mejor artillero fue Wilfredo Solís de 5-3, dos dobles, tres remolques y dos anotadas. END