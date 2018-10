''LA VIOLENCIA NO DEJA NADA' LAMENTA EL CARDENAL POR CONFLICTOS EN MINA EL LIMÓN

1:31 a.m.

El cardenal Leopoldo Brenes lamentó ayer que un templo católico ubicado en la comunidad Mina El Limón , municipio de Malpaisillo, departamento de León, haya sufrido daños durante las labores para restituir el orden y la normalidad en el distrito minero, que durante casi tres semanas fue afectado por disturbios y enfrentamientos generados por diferencias entre un grupo de trabajadores y la empresa minera que opera en la zona. “Hacemos público nuestro lamento por los hechos de destrucción de la Casa Cural y el templo Santa Bárbara. Instamos a todas las partes involucradas a buscar el diálogo, como único medio de alcanzar la paz, tan deseada”, dio a conocer la Diócesis de León en un comunicado que fue leído ayer por el cardenal Brenes en la misa dominical de la Catedral de Managua. La Casa Cural y el templo Santa Bárbara, ubicados a 140 kilómetros al noroeste de Managua, fueron “allanados” este sábado, aseguró el comunicado del clero, sin indicar por parte de quién o qué tipo de daños sufrieron los recintos religiosos. Los disturbios en esa comunidad, que comenzaron en septiembre pasado, han dejado un policía muerto y escasez de alimentos en el pueblo. A principios de la semana pasada, diez pobladores fueron acusados por los disturbios, pero solo cinco han sido capturados. El viernes, la Policía expresó su voluntad de devolver la calma a la comunidad tras semanas de disturbios y cierres de vías. La tarde del sábado la transnacional canadiense B2Gold anunció que estaba en condiciones para reiniciar labores en el yacimiento de oro de la zona, por primera vez desde que en septiembre pasado interrumpieron sus operaciones.Brenes exhortó a las partes involucradas en el conflicto a usar el diálogo para resolver las diferencias. “Estos hechos que se dan, como hemos dicho antes, la violencia no soluciona nada, más bien deja heridas en las personas, familias y sobre todo en la parte espiritual”, lamentó Brenes luego de la misa dominical. El representante de la Iglesia católica agregó: “No digamos cuando se dan golpes entre uno y otro bando, creo que es muy triste esta situación, ojalá que pronto se usen los medios civilizados para entablar el diálogo, y así solucionar los conflictos”. Asimismo, el Cardenal manifestó que “toda la población, junto con el Gobierno y la Policía, tienen que ponerse a buscar los medios para buscar la pacificación, esta situación implica que todos se pongan verdaderamente en un ambiente de diálogo para solucionar el problema, tendrán el apoyo nuestro a través de la oración de manera especial”, aseveró Brenes. “Monseñor Silvio (de León), me ha dicho que se siente triste y agobiado, sobre todo con la constante presencia de la Policía, que aunque sea para resguardar el orden, causa mucha tensión, a pesar que sea un organismo de servicio, no hay duda que siempre da tensión”, comentó el Cardenal.Agencias internacionales de noticias también reportaron que mujeres y niños vestidos de negro se manifestaron contra lo que catalogaron como un “aislamiento” de la comunidad, por la cual algunos culpan a la Policía.