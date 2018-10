22, Octubre, 2015 22, Octubre, 2015 3:23 p.m. 3:23 p.m.

IGLESIA CATÓLICA Y POLICÍA NACIONAL ELEVAN SUS PLEGARIAS PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

La Iglesia Católica de Nicaragua y la Policía Nacional realizaron este jueves una jornada de oración en los templos religiosos del país, elevando plegarias al Altísimo por el descanso de las víctimas de accidentes de tránsito y pedir además mover la conciencia de los usuarios de las vías públicas para reducir las tragedias. Monseñor Leopoldo Brenes, Cardenal de Nicaragua, aseguró, luego de presidir la homilía correspondiente en la Catedral de Managua, que este gesto, iniciativa de la Policía Nacional, es muy hermoso. “Hemos querido unirnos a este sentimiento de la Policía Nacional, que yo decía en la homilía: igual que un médico, cuando un paciente se le muere se siente triste, siempre me han comentado eso y yo he pensado que también cuando hay un accidente de tránsito no hay duda que la Policía Nacional debe sentirse triste, porque se viene a sumar a uno más de aquellos que han ido falleciendo”, destacó el alto prelado. Al mismo tiempo, Su Eminencia opinó “que es mejor llegar un minuto tarde que nunca”, afirmando a la vez que se hizo el llamado durante la eucaristía a los feligreses de ser más prudentes. Aplaude trabajo de la Policía El Cardenal Brenes también reconoció el trabajo que se viene haciendo desde la institución policial para evitar que ocurran estos incidentes. “La Policía creo que no es de ahorita, sino que constantemente ha estado haciendo estos llamados y yo le decía a Roberto (González Kraudy, Jefe de la División de Tránsito Nacional) y a todo su equipo que no se cansen, yo tengo aquel dicho de que la gotita de agua no rompe la piedra por su fuerza, sino por la constancia”, indicó. Policía orientada a resguardar la vida Por su parte el Comisionado General, Roberto González Kraudy aseguró que la orientación del Gobierno Sandinista es siempre trabajar por la protección de la vida de cada uno de los nicaragüenses. En ese sentido, explicó que estos últimos meses se están llevando a cabo esfuerzos extraordinarios para no seguir sumando tragedias y dolor. “Estas homilías que se están desarrollando en todas las parroquias del país es para que reflexionemos, tener amor a la vida, protección a nuestras familias pensar que nuestra familia nos espera […] Creemos nosotros que con estas jornadas de oración y de reflexión, queremos que las familias pasen en paz, alegría y tranquilidad en estos dos meses que quedan y unos días más (para concluir el 2015)”, manifestó. En lo que va del año, 500 personas han sido víctimas de accidentes de tránsito, de ellos 180 jóvenes en motocicletas y 140 peatones que cruzan las vías de manera imprudente, según datos a conocer por el Comisionado General. 19 DIGITAL