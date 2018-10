CEMENTERIOS SATURADOS EN LA CAPITAL

Algunos no pagan

42 cementerios existen en la capital, de los cuales 38 son espontáneos, según diagnóstico de ALMA.

existen en la capital, de los cuales 38 son espontáneos, según diagnóstico de ALMA. 5,478 personas fallecen al año en la capital Managua, según las últimas estadísticas del Inide.

Para el próximo año un amplio sector de Managua continuará buscando alternativas para dar descanso eterno a sus difuntos, pues en la propuesta de presupuesto 2016 de la Alcaldía de Managua no se refleja proyecto para nuevos cementerios, a pesar de que los que existen ya están saturados. Según la propuesta de Plan de Inversión Anual 2016, el único proyecto es el mejoramiento mediante obras de drenaje pluvial en el cementerio Oriental. La obra constará de la construcción de 250 metros lineales de canaletas de concreto hidráulico, a un costo de C$1.6 millones. Una inversión importante, dado que con precipitaciones fuertes el drenaje colapsa y socava las tumbas. Este año en el cementerio Oriental se invierten C$1.5 millones para mejoramiento de infraestructura. Con la obra se repararán las calles internas y el sistema eléctrico, entre otras cosas. El responsable del cementerio Oriental, Marco Antonio Valdivia Martínez, destacó que otros trabajos se hacen en la reparación de las bases de los portones corroídos, que no se tocaban desde 1959, además de la infraestructura de las oficinas de atención al público. Asimismo señaló que el próximo año se invertirá en aumentar la altura del muro perimetral frontal para evitar que los vagos ingresen a dañar las tumbas.“El gobierno está trabajando en mejores condiciones y seguridad a la población para que pueda venir a ver a sus familiares con tranquilidad”, expresó Valdivia, quien recordó que de los 20 mil dueños de lotes, solo el 40% cumple con sus responsabilidades de pago de impuestos, que se destinan al mantenimiento del camposanto y pago de vigilancia. Indicó que en el cementerio ya no hay lotes en venta, pero se mantiene la actividad. “Sucede que a pesar de que ya no hay lotes, después de cuatro años un propietario puede exhumar los restos de un familiar, hacer más honda la tumba, colocar los restos anteriores y sobre ellos poner a otro difunto”, explicó. Indicó que desde la administración del cementerio recuerdan a los familiares que llegan a pagar sus impuestos, que por la falta de espacio es recomendable hacer bóvedas con diversos espacios, pero la mayoría no tiene recursos para hacerlas.El año pasado la alcaldesa de Managua, Daysi Torres, dijo que los cementerios municipales ya no dan abasto, quedando solo el Milagro de Dios, que está llegando al tope de su capacidad y los cementerios comunitarios, como el de Nejapa y otros en comarcas, los que suplen parte de la demanda. La concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Rosa Argentina Navarro, comentó que en el cabildo del Distrito V se planteó como una de las prioridades la creación de un nuevo cementerio, pero también que se delimiten bien los espacios entre cada lote. “Hay suficientes terrenos en la zona de Las Jagüitas y es una necesidad para la población. La gente pobre no tiene para comprar un lote en cementerios privados”, afirmó la concejal, indicando que un lote privado puede costar US$2 mil.Fuente: END