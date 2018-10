23, Octubre, 2015 23, Octubre, 2015 7:37 a.m. 7:37 a.m.

“RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN EN MINA EL LIMÓN PERMITE MEJORAR MECANISMOS DE DIÁLOGO CON LOS TRABAJADORES”

La empresa B2Gold afirmó este viernes en conferencia de prensa que el restablecimiento del orden institucional, la vida cotidiana y el ambiente de tranquilidad en Mina El Limón, permitirá mejorar los mecanismos de diálogo con los trabajadores. Pablo Venturo Díaz, Gerente de País B2Gold Nicaragua, destacó que desde el pasado 19 de octubre cuando la empresa reactivó operaciones, se ha venido avanzando en la normalización tanto de la producción como de la vida en la comunidad. Expresó que actualmente un 95% de los 800 trabajadores han atendido el llamado a reintegrarse a sus labores. Ejemplo de ello es que el día jueves llegaron 530 trabajadores solo en el primer turno, mientras que el resto de la plantilla se incorporó a los siguientes dos turnos que hay a lo largo de las 24 horas del día. Cabe señalar que la situación de violencia en que estuvo sumida la mina no solo afectó la operatividad de la empresa sino también la actividad económica y la tranquilidad de toda la población. “Teníamos las cuatro escuelas de la localidad El Limón y Santa Pancha prácticamente paralizadas. El reporte es que ya más del 30% de los alumnos ha vuelto a clases desde el día de ayer y para el lunes se tiene programado el retorno de todo el estudiantado, todo los chicos de la maternal, que por razones de seguridad no habían podido acudir a sus centros de estudio”, refirió. El impacto de la situación se evidenció además en que más de 250 pequeños negocios y microempresas permanecieron cerrados por el temor a los violentos. En este sentido, el retorno a la normalidad ha permitido además que el servicio de transporte y el abastecimiento de alimentos y avituallamientos a la comunidad estén garantizados. “Nos complace porque también la empresa va a poder cumplir con varios compromisos que estaban pendientes y que las condiciones no permitían cumplir como es el pago de los salarios, el pago de la bonificación para nuestros trabajadores”, expresó Venturo. Hay que retomar el diálogo B2Gold valora positivamente el apoyo institucional en la solución de este conflicto. “Creemos que hay muchos puntos en la mesa que podemos conversar, pero lo importante es que este diálogo se desarrolle en un ambiente de paz, en un ambiente de normalidad y de tranquilidad en la población, cosa que no era el caso hasta hace unos días”, manifestó Venturo. Recordó que con los trabajadores y la comunidad existían mesas de diálogo que se vieron interrumpidas por las acciones arbitrarias de un pequeño grupo de personas. “Estos espacios de diálogo creo que es importante que se retomen, hemos observado también con interés la llegada de autoridades nacionales, porque entendemos que este esfuerzo de conversar, de acercarse a la comunidad, de convivencia no solamente tiene (conviene) a la empresa y a los pobladores de mina el Limón, sino también a las instituciones nicaragüenses”, aseguró. Origen del conflicto Cabe recordar que el conflicto se originó cuando la empresa decidió despedir a tres trabajadores. De acuerdo a B2Gold, esta decisión fue sometida al Ministerio del Trabajo, el cual autorizó el despido ya que dichos trabajadores habían violado los reglamentos disciplinarios y agredido a otros trabajadores. “De un problema laboral derivó en un problema de orden público porque ya hubo (...) impedimento del libre tránsito de personas, impedimento mediante amenazas al acceso al trabajo”, enfatizó. Dispuestos a mirar hacia adelante Sin embargo, la empresa destaca que ahora lo importante es mirar hacia adelante y “buscar como este clima favorable de seguridad y tranquilidad que actualmente tiene Mina El Limón, se extienda en el tiempo”. “Yo creo que ese es el esfuerzo en el que estamos todos comprometidos y en eso es lo que nos vamos a enfocar”, refirió Venturo, recordando que al último conflicto le habían precedido tres más a lo largo del año, todos estos fuera de la ley. Se mantiene clima para las inversiones De acuerdo al Gerente País de la empresa, a pesar del conflicto, ellos mantienen la confianza en el país debido a todas las ventajas y fortalezas que existen. “Este clima ha sido posible porque hay una confianza en el marco legal, hay una confianza en la estabilidad tributaria del país, y estos son factores determinantes para las inversiones que podamos realizar nosotros y cualquier otro inversionista que tenga visión de largo plazo, que tenga visión de contribuir al desarrollo del país”, manifestó. “Creemos que esas condiciones se mantienen y sin duda que la respuesta institucional, la resolución de esta situación dentro del marco institucional es una señal clara de que estamos por la forma correcta de hacer las cosas”, expresó Venturo, añadiendo que durante el último paro, la empresa tuvo pérdidas diarias por el orden de los 205 mil dólares. Para el Gerente País de B2Gold, la situación en Mina El Limón va en franca mejoría y reiteró la voluntad de diálogo de la empresa. “Creo que estos mecanismos de crear espacios de diálogo (es) lo que nos va a permitir dar respuesta a varias de las necesidades de la comunidad y de esta manera poder prevenir futuras situaciones como las que se presentaron en los últimos días”, explicó. B2Gold afirma que del total de sus exportaciones, aproximadamente el 73% del valor de estas son inyectadas a la economía nicaragüense. 19 DIGITAL