24, Octubre, 2015 24, Octubre, 2015 11:37 a.m. 11:37 a.m.

BRIGADAS MÉDICAS EXTRANJERAS BRINDAN ATENCIÓN EN DISTINTAS PARTES DEL PAÍS

None

En distintas partes del país se encuentran atendiendo a las familias nicaragüenses siete brigadas médicas extranjeras. De éstas, 6 son procedentes de Los Estados Unidos y 1 de España. Entre estas brigadas están Nicaraguan Children’s Fund, la cual atenderá a la población en la especialidad de odontología del 24 al 31 de octubre en el municipio de Condega, Estelí. Por su parte Healing Hands Ministries – Volunteers in Missions está entre el 24 y 29 de octubre en el municipio de León llevando el servicio de medicina general. En el municipio de Bluefields, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, estará del 26 al 28 de octubre de 2015 la Lutheran Church of the Redeemer con atención en Otorrinolaringología y Odontología. Otra de las brigadas es Good Samaritan Community Health, la cual estuvo del 20 al 24 de octubre con Medicina General, Odontología en San Rafael del Sur. Con Cirugía Ortopédica, Medicina Deportiva Ortopédica, Anestesiología, Medicina del Dolor, Medicina General, estuvo desde el 17 al 24 de octubre la Cooperación Ortopédica Americana Nicaragüense en el municipio de León. Con medicina en emergencia estarán en los municipios de Chinandega y el Viejo la brigada Doctora Lindsay Anne McDonald. Esta brigada atendió entre 19 al 23 de octubre, sin embargo, también estará en estas localidades del 26 al 30 octubre, y del 9 al 13 noviembre. En San Rafael del Sur se encuentra desde el 29 de septiembre la Fundación Barceló de España con un Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico. Esto se extenderá hasta el 18 de diciembre. Cabe señalar además la llegada de la delegación Health Volunteers Overseas – HVO, la cual donará dispositivos médicos y materiales de reposición periódica odontológicos a la Universidad Católica Redemptoris Mater – UNICA. 19 DIGITAL