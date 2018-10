30, Octubre, 2015 30, Octubre, 2015 8:17 a.m. 8:17 a.m.

NICARAGUA PARTICIPA EN VII EDICIÓN DE FRUIT ATTRACTION

None

La participación internacional es uno de los pilares en los que se mueve la VII edición de Fruit Attraction, la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas organizada por IFEMA y FEPEX, ya que en esta edición l participación internacional, especialmente la del ámbito europeo, ha crecido considerablemente. No obstante, la presencia de países que no pertenecen a la Unión Europeo va cogiendo cada vez más relevancia. Destaca la presencia de Nicaragua en la VII edición de la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas. Es la primera vez que este país asiste a Fruit Attraction, a pesar de que el año pasado ya quisieron estar aquí, tal y como señala en declaraciones a Notimérica el Director de Finca Santa Teresa, Enrique Gasteazoro. "Desde el año pasado nos atraía el concepto de la feria, pero hasta este año no pudimos venir, gracias a un programa que tiene el Gobierno de Nicaragua con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) con Europa, --Programa de Fortalecimiento de la Competitividad de las MIPYME Nicaragüenses-- que nos proporcionó el stand, y estamos muy contentos por poder exportar el banano a España", remarca Gasteazoro. Bananera Santa Teresa está presente actualmente en Alemania y Holanda, por lo que su ampliación a España es una oportunidad para complementar el banano de Canarias que es el fuerte del consumo español. "Nicaragua exporta el 70 por ciento a Estados Unidos, y el resto va hacia Alemania y Holanda". "En Fruit Attraction hemos visto un gran interés. Ya ha habido reuniones privadas y en el stand, donde la gente muestra su interés por nuestros productos y ya tenemos toda la fruta vendida para el 2016, unos datos muy buenos. Volveremos el año que viene a Fruit Attraction con un stand más grande", concluye el director de Bananera Santa Teresa. En esta edición, que acoge IFEMA entre los días 28 al 30 de octubre en la capital española, son seis los países de América Latina que participan en la convención: Brasil, México, Argentina, Nicaragua, Chile y Perú. En total, a pesar de que solamente sea un 9 por ciento de los exponentes, muestran un gran interés en la Feria y en sus posibilidades de cara a traer sus productos a mercados líderes en el sector hortofructícola, como lo es España. Una delegación modesta del Estado de México en coordinación con el Gobierno Federal de México han sido los encargados de traer y mostrar nuevos productos de la feria española. La delegación cuenta con tres empresas que han venido apoyados por el gobierno mexicano: Endotzi, Frutos con sabor a México y Marina Artesanal. "Con esta participación en Fruit Attraction podemos considerar que aquí se van a completar algunos de los negocios que se proyectaban". Es la primera vez que el Estado de México como tal participa en Fruit Attraction, algo que, tal y como asegura a Notimérica el Representante del Estado de México en Fruit Attraction, Eduardo Orihuela, "no se podría haber hecho sin el apoyo del gobierno de Enrique Peña Nieto hacia el producto y las empresas de México". Productos frescos de frutas y verduras como la guayaba, el aguacate, el chile Manzano y la piña, de los cuales ha tenido una gran aceptación el aguacate y el chile. Por su parte, el chile manzano, por razones culinarias de la cultura española, no es muy difundido ya que es bastante picante. "Sin embargo, estamos superando nuestras expectativas en cuanto al interés de la gente para estos productos frescos", señala Orihuela. Setas y nopales En cuanto a los productos procesados, esta modesta delegación ofrecen setas, hongos de maíz y nopales en salmuera --producidos por Endotzi--, de los cuales aseguran haber sido "toda una novedad para todos aquellos que los han degustado y con la opinión muy grata de que les gusta el sabor, lo extrañan, pero tuvieron ciertos comentarios que nos alientan a seguir adelante y ponerle más empeño", indica el representante mexicano. Por otro lado traen una degustación de mermeladas --hechas de nopal, apio y piña-- y almíbares de choconostle artesanos, realizados por Marina Artesanal, una pequeña empresa afincada en El Oro, México, y que dirige Marina López Velázquez. "Desde aquí nos han preguntado directamente que dónde se va a distribuir, porque si que es algo de su interés. El 100 por cien de la gente asegura que les gustó", señala Orihuela. "Todo un exitazo, ya que la gente, tanto gesticularmente como de palabra, muestran el agrado hacia estos productos", continúa. De aquí a un año esperan tener una mayor consolidación de mercado en el mercado español y en la feria, así como abastecer las necesidades de la gente con los productos de México. "Si los negocios se concretan, claro que estaremos el año que viene aquí con nuevos productos y representando a los productores de México para que se posicionen en mercados de todo el mundo con productos de calidad porque esa es la intención y la necesidad, que los productos cumplan las normas de calidad y que sean innovadores para el mercado al que vamos a llegar", puntualiza. Por su parte, la presencia de Argentina en Fruit Attraction se traduce en PROARGEX PROSAP, una iniciativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina. Se trata de un Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos con agregado de valor financiado por el Banco InterAmericano de Desarrollo. El Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos (PROARGEX) es una iniciativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Banco Interamericano de Desarrollo. Su objetivo es incrementar en forma sostenible las ventas al exterior de productos diferenciados y de alto valor agregado de las pequeñas y medianas empresas, procurando la ampliación de los destinos de exportación. Limones En declaraciones a Notimérica, el Commercial Manager de Latin Lemon, Guillermo Lamarca, indica que Argentina e un país que especialmente exporta limones, en concreto a Holanda, "pues a través de puerto de Róterdam se distribuye al resto de Europa, de la misma forma que se hace con España". Esta empresa limonera --que tienen negocios con 16 países europeos-- no es la primera vez que asiste a Fruit Attraction, una feria que les da unas "expectativas de exportaciones muy buenas", aunque en cuanto a importaciones no hay la misma sensación debido a la política restrictiva del país andino en cuanto a las importaciones. Latin Lemon es una compañía especializada en empaque de limón para exportación. Conformamos un grupo de productores citrícolas de la provincia de Tucumán, Argentina. 19 DIGITAL