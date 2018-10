CONDUCTORES IGNORAN MONTOS DE LAS MULTAS DE TRÁNSITO

Piden señalización

Muchos transportistas y conductores particulares de la capital vacilaron ayer al responder sobre los montos exactos de las multas tanto por manejar ebrios o por conducir a exceso de velocidad. A pesar de que la mayoría de los consultados se notaban desinformados, ante un retén policial no podrán alegar que desconocen la Ley para el Régimen de Circulación Vehicular que establece una multa de C$2,500 por exceder el límite de velocidad de conformidad a la señalización de tránsito establecida y multas de hasta de C$5,000 por conducir en estado de embriaguez extrema. No obstante, los entrevistados valoran en lo general de positiva la medida anunciada por la Dirección de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional, de empezar a utilizar modernos equipos para controlar la velocidad y para detectar a conductores con algún grado de alcohol en la sangre. Fuentes policiales informaron que decenas de agentes policiales son capacitados en el uso de los nuevos radares y alcoholímetros y en las próximos horas podrían empezar los operativos de control.También los conductores de la capital demandaron de las autoridades de tránsito la colocación de más señales que indiquen las velocidades establecidas para cada zona de la ciudad. “Son medidas favorables, pero el error está en que no todas las calles están señalizadas, para que te indiquen a qué velocidad debemos ir, de lo contrario no deberían multarnos porque señales casi no hay, por otro lado veo excelente la implementación del alcoholímetro”, expresó el conductor Julio Roa.