22, Noviembre, 2015 22, Noviembre, 2015 8:57 a.m. 8:57 a.m.

JÓVENES DISFRUTAN DE MAÑANAS DEPORTIVAS

None

Cargados de energías, cientos de jóvenes de todos los distritos de Managua, se dieron cita este domingo en la Avenida de Bolívar a Chávez, para participar en las dinámicas Mañanas Deportivas organizadas por el Movimiento Deportivo Alexis Argüello (MDAA). En esta ocasión, el MDAA organizó un grandioso mini maratón, donde los jóvenes pusieron a prueba su resistencia y competencias de velocidad, partiendo desde la Rotonda Hugo Chávez, y retornando en los semáforos de la Asamblea Nacional. El compañero César García, quien forma parte de la Organización Departamental de este movimiento deportivo, indicó que la idea de impulsar estas Mañanas Deportivas, es para que las familias, y principalmente los jóvenes nicaragüenses, puedan tener un espacio de recreación sana. "Les traemos a los jóvenes diferentes disciplinas deportivas. Es una mañana deportiva llena de recreación, llena de amor, de paz, de tranquilidad. Jóvenes de todos los distritos de Managua, se vienen a divertir y a participar", expresó. Las Mañanas Deportivas de este domingo, también estuvieron encendidas con los ritmos latinos, aérobicos al aire libre y zumbatón, desarrollado frente a la nueva Casona del Café, y en el que muchos quemaron calorías desde las 6 de la mañana, haciendo series de 45 minutos. El Instructor de aérobicos y ritmos latinos, Lenin Zapata, se mostró satisfecho porque cada domingo se suman más personas a estos ejercicios desde la Avenida de Bolívar a Chávez. Explicó que los participantes, marcan ritmos como salsa, cumbia, merengue, raggaeton, jazz y batucada. "Nos ponemos en movimiento para que el cuerpo se ejercite con diferentes ritmos, y sobre todo ayuda a crear una buena condición física, y contribuye a tener una buena salud. Esto ayuda a muchas personas que tienen problemas de articulaciones", aseguró. Destacó que cada fin de semana se han venido sumando más personas a estos aeróbicos. "Para mi esta idea es perfecta. Yo me pongo en la condición del alumno, porque no todas las personas tenemos las facilidades para ir a un gimnasio y pagar. Aquí es gratis y es bonito porque es al aire libre. Aquí estamos desde las 7 de la mañana, hasta que el cuerpo aguante", manifestó. Otra de las disciplinas que captó el interés de una gran cantidad de jóvenes, fueron los torneos relámpagos de fútbol sala, en el que varios aficionados de Managua, compitieron con la conformación de equipos de barrios y equipos distritales. "Estas Mañanas Deportivas me parecen una gran idea, y agradecemos al Presidente Daniel Ortega y a la compañera Rosario (Murillo) por garantizarnos estos espacios a los jóvenes. Sobre todo el fútbol, que es un deporte que viene agarrando fuerza aquí en la capital", dijo Rodrigo Medrano. Los jóvenes que asistieron a las Mañanas Deportivas, destacaron el ambiente de orden, tranquilidad y seguridad que garantizaron los miembros de la Policía Nacional en toda la Avenida de Bolívar a Chávez, durante el desarrollo de las disciplinas. 19 DIGITAL