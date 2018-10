26, Noviembre, 2015 26, Noviembre, 2015 12:42 p.m. 12:42 p.m.

A 4 MESES DE LA MASACRE DE LA JAGUITAS EL GOBIERNO NO AYUDA A LA HUERFANA SOBREVIVIENTE Y LA POLICIA NO REGRESA SU CARRO PASCONEADO

Esperando la ayuda prometida, así se encuentra la familia Reyes-Ramírez, víctimas de la masacre ejecutada por policías en las Jaguitas el pasado 11 de julio. Como recordaran tres personas murieron y tres resultaron heridas. Una niña de 5 años sobrevivió, así como su primo de 13 años. Esta familia continúa a la espera de la indemnización, de una pensión para la menor huérfana y de la devolución del vehículorafagueado. Milton Reyes, padre de los dos menores muertos, dijo a 100% Noticias que no han recibido ningún tipo de ayuda: “ buscamos a la Policia Nacional y dice que se hizo cargo la Alcaldia , buscamos la Alcaldia y no nos dan respuesta entonces a quien vamos acudir tenemos que hacer el llamado al presidente que ponga mano en el asunto porque ya son 4 meses y no hemos recibido ninguna llamada de parte de ellos". Las secuelas que dejó esta masacre a los niños sobrevivientes han sido traumáticos. Reyes asegura que los niños míos no pueden escuchar ninguna triquitraca porque se "vuelven locos” El pastor de la familia, Jaime Carballo hizo un llamado al presidente de la republica y su esposa para que cumplan la promesa de indemnizarlos por los daños y perjuicios que provocaron los policías involucrados. Nastacha Guzmán, la niña de 5 años sobreviviente de la masacre, quedó huérfana por la muerte de su madre Katherine Ramírez en el trágico hecho. A sus abuelos les preocupa la salud de la niña y los gastos de su manutención. La niña tiene una enorme cicatriz que cubre su pecho y estómago, pues fue sometida a una operación tras la masacre. Milton Reyes es mecánico de profesión y le preocupa que la Policía Nacional no le ha regresado su carro, donde él y su familia fueron baleados. Reyes señala “que es mi medio de trabajo, nadie me lo regaló lo obtuve con sacrificio y no es justo que se haya perdido y no hay reposición” El equipo de 100% Noticias visitó las oficinas de Relaciones Públicas de la Policía Nacional para solicitar información de porqué no se le ha entregado el vehículo a Milton Reyes, pero nos dijeron que la vocera de la institución policial se encontraba en una reunión. El 24 de julio durante el juicio sumario donde los 9 policías aceptaron los cargos, Yelka Ramírez, madre de los dos niños muertos y hermana de la tercer víctima hizo clamó por justicia: "Aqui no hay justicia, yo quiero justicia, yo quiero que se haga justicia, que se les condene como cualquier delincuente, así como me agarraron a balazos a mí y a mis hijos. Fueron 48 balazos en el carro. No tuvieron piedad de quién venía, no fueron perros los que mataron. Fueron niños, fue una joven que tenía toda su vida por delante", dijo Ramírez. En ese momento estaba embarazada, ya ella dió a luz a una niña, quien segun su esposo Milton Reyes, presenta problemas de taquicardia que son consecuencias de todos los momentos de tensión y angustia que vivieron desde la inolvidable noche del 11 de julio cuando fueron masacrados por agentes del orden, segun Reyes. El ataque contra un vehículo particular en el que viajaba la familia Reyes Ramírez, ejecutado por los miembros de la Policía Nacional, causó la muerte de Katherine Ramírez, de 22 años, y de los niños Efraín Ramírez, de 11 y Aura María Reyes Ramírez, de 12 años. Y con heridas resultaron Miriam Natasha Guzmán Ramírez y Axel Reyes, de 5 y 13 años, respectivamente.