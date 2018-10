29, Noviembre, 2015 29, Noviembre, 2015 3:47 a.m. 3:47 a.m.

TELICA SIGUE INQUIETO

El volcán Telica dio los buenos días a las comunidades que tiene de vecinas de los municipios de León y Chinandega, cuando al amanecer de ayer sábado se registró una explosión a las 5:50 a.m., provocando una gran columna de humo que alcanzó una altura de unos 1,000 metros. Tras el retumbo, los vientos mañaneros llevaron las cenizas hasta las comunidades de los municipios Quezalguaque, Posoltega y El Viejo, en Chinandega. El Comité Municipal de Atención y Prevención de Desastres (Cimupred) registró dos reses muertas que fueron alcanzadas por piedras lanzadas por el coloso en la comunidad Aguas Frías, de donde también se autoevacuaron 12 familias que suman 32 personas. La ceniza del coloso también alcanzó el casco urbano del municipio de Telica, mientras en Quezalguaque las comunidades más afectadas fueron Las Marías y Cristo Rey. Ana Francis Urrutia, habitante de Cristo Rey en Quezalguaque, expresó que esta vez cayó una mayor cantidad de material volcánico en comparación con ocasiones anteriores. “Lo único que nos resta es cuidar a los niños, protegerlos porque ellos son quienes corren mayor riesgo de sufrir enfermedades respiratorias", aseguró. Urrutia comentó que ella y toda su familia permanecieron en el interior de su propiedad para evitar tener contacto con la ceniza, “tratamos de permanecer dentro de la casa porque la ceniza ocasiona picazón, aunque una vez que deja de caer, también el viento lanza la ceniza y de todos modos nos perjudica”. Cenizas en la ciudad Mauricio Acosta Esquivel, miembro del Comupred en Telica, afirmó que por primera vez después de siete días de actividad permanente del volcán, la caída de ceniza ocurrió en el casco urbano. “Fue una explosión bien fuerte que se registró antes de las 6:00 a.m., acompañada de emanación de gases y columnas de humo que duraron unos 45 minutos, pero la gente siente que esta vez fue más fuerte que las explosiones del domingo 22 de noviembre", afirmó Acosta. Confirmó que brigadas de salud se desplazaron a las comunidades rurales de Quezalguaque, Posoltega, Chichigalpa y El Viejo para orientar a la población sobre medidas de precaución en la manipulación del agua y los alimentos, así como evitar ponerse en contacto con la ceniza volcánica, que podría provocar afectaciones respiratorias. El funcionario hizo un llamado a la población afectada, por la caída de ceniza, a que procure protegerse tanto los ojos como la nariz, utilizando pañoletas o mascarillas al salir a la calle. Otra explosión En tanto, Humberto Espinoza, secretario político del Frente Sandinista en Telica, expresó que a las 9:30 a.m. se registró una nueva explosión que también causó emanación de gases. “Seguimos con el monitoreo y estamos transmitiendo a las familias las recomendaciones necesarias para enfrentar este fenómeno natural, lo importante es que la población mantenga la calma y evite tener contacto con la ceniza", dijo. Espinoza confirmó que de acuerdo con la dirección del viento, los municipios de Chinandega, Posoltega y El Viejo fueron afectados por la caída de material volcánico. 12 familias se autoevacuaron a sitios seguros tras las explosiones mañaneras ayer del volcán Telica. FUENTE EL NUEVO DIARIO