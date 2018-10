VOLCÁN TELICA EN TENSA CALMA

6:49 a.m.

Hasta el momento los gases no representan peligro, pero la acumulación de cenizas en los techos podrían dañar algunas viviendas, o bien causar problemas de salud si no se tapan los recipientes con agua y alimentos, recordó el experto.

La actividad eruptiva del volcán Telica disminuyó en los últimos cinco días, sin embargo, no es recomendable acercarse a su cráter, informó hoy el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Ineter. "Desde el amanecer del mes, este volcán ha mostrado una clara tendencia a la disminución de sus explosiones, sin embargo, no podemos decir que esta etapa ha terminado, recomendamos a la población no acercarse", dijo el vulcanólogo del Ineter, Armando Saballos, a periodistas.El Telica, de 1.061 metros de altura y ubicado a 112 kilómetros al noroeste de Managua, mantiene explosiones continuas desde el pasado 21 de noviembre, detalla END. Este volcán es uno de los más activos del país y suele experimentar eventos similares varias veces cada año.