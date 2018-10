02, Diciembre, 2015 02, Diciembre, 2015 2:59 a.m. 2:59 a.m.

ALERTA POR ACTIVIDAD ERUPTIVA DEL MOMOTOMBO

Ante la intensa actividad que ha registrado el volcán Momotombo, la Coordinadora de Comunicación del Gobierno, Rosario Murillo indicó esta mañana que ya se han tomado todas las medidas de precaución en las comunidades aledañas a las faldas del volcán, en coordinación con las autoridades del Sinapred, Ejército de Nicaragua y los vulcanólogos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Ineter. El Momotombo ha registrado explosiones y emanación de gases desde ayer, y ahora arrojó lava. "En general se han tomando las medidas necesarias ante cualquier eventualidad y sí hay que realizar una evacuación, estar preparados", indicó Murillo. Según un reporte del Ineter la actividad del Momotombo lleva ya 24 horas y anoche empezó a salir la lava, pero según los especialistas no se torna demasiado peligroso esta actividad del volcán, refirió Murillo, aunque "tenemos que estar preparados y vigilantes". En las comunidades hacia el norte donde hay seis comunidades asentadas en las faldas del volcán Momotombo ya se han tomado todas las medidas necesarias para que los pobladores no resulten afectados. Actualmente las cenizas se dirigen hacia el norte, donde afortunadamente está muy despoblado, y eso nos ayuda a evitar mayores riesgos para la población, expresó Murillo. El volcán Momotombo aumentó la expulsión de cenizas, gases y material incandescente. "Está creciendo el tremor sísmico, en el cráter hay explosiones cada cuatro segundos, lanza la lava al aire, pero también hay flujo desde la profundidad y se derrama hacia el norte del volcán", informó el asesor científico del Ineter, Wilfried Strauch. El Ineter no descartó que la actividad aumente y recomendó alejarse al menos seis kilómetros de los alrededores del coloso, detalla END. Sobre la relación entre esta erupción y los sismos registrados en el sector del volcán en meses anteriores, Strauch señaló que en ese momento no se tuvo evidencia física que pudiera sugerir la posibilidad de una erupción. Sin embargo, indicó que "ahora creemos que sí tiene que ver", de igual forma (los sismos), facilitaron la preparación de la erupción, refirió el científico.