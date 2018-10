NICARAGUA ACTIVA MECANISMOS EN CASO DE UNA EMERGENCIA POR ACTIVIDAD VOLCÁNICA

11:28 a.m.

None

La actividad delno ha requerido la declaración de ningún tipo de alarma, pero sí la, afirmó hoy el vicepresidente de Nicaragua, Moisés Omar Halleslevens, quien aclaró que la erupción del coloso no es de gran impacto. ", más bien se tienen activados todos los mecanismos (...) por si se da una situación de gravedad", dijo Halleslevens a periodistas. El Momotombo, de 1.297 metros de altura, ubicado al norte del lago de Managua o Xolotlán, atraviesa su mayor escenario eruptivo en 110 años, con expulsión de gases, arena, lava y material piroclástico. El codirector del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (), Guillermo González,. "La erupción se sigue considerando como una entre leve y moderada, que se ha caracterizado fundamentalmente por la caída de ceniza, arena en las proximidades del volcán y lava. Hasta el momento la situación no se ha agravado", aseguró González. Aunque no hay alarma ni un estado de emergencia declarado,, cuyas ruinas fueron descubiertas en 1967. END