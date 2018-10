MANA SE REFIERE EN FORMA DESPECTIVA A LOS CHINOS

Maná, el grupo de rock en español que la noche de este jueves ofreció un concierto en el Estadio Nacional de Managua, dejó a sus asistentes algo más que su música durante la gira Cama Incendiada Tour. José Olvera, mejor conocido como “Fher”, vocalista y guitarrista de la banda mexicana, llamó a “unirnos” para defender la naturaleza.

“No dejen que vengan a hacer chingaderas, el extranjero aquí, ni los chinos, ni nadie. Estamos de acuerdo con el modernismo pero no estamos de acuerdo con la destrucción. Que no se los quieran hacer”, advirtió el Fher. Las palabras del vocalista han sido recibidas como un respaldo a las protestas contra la construcción del Canal Interoceánico en Nicaragua. En un video que circula desde tempranas horas de la mañana en las redes sociales, se escucha al público nicaragüense reaccionando positivamente entre gritos y aplausos, antes de que el vocalista interpretará la canción “Cuando los ángeles lloran”, un tema dedicado a, un activista ambiental brasileño quien murió en 1988 luchando pacíficamente contra la extracción de madera y la expansión de pastizales en el Amazonas. “Managua, nos da mucho gusto estar en un país hermoso. Pero un país hermoso a veces puede ser fracturado por gobiernos que no cuidan la naturaleza. En Latinoamérica tenemos ese problema y han ido destruyendo selvas, ríos, lagos, mantos acuíferos. Y nosotros queremos proponer unirnos a través de las redes sociales para que no jodan, no chinguen la naturaleza ya”, dijo Fher. Antes de interpretar la canción, Fher pidió al público que le dieran luz en apoyo. “Queremos que nos echen ustedes luz, esperanza, a nosotros. Dennos luz, allá arriba, allá atrás luz todos. La esperanza todos juntos”, comparó. Confidencial