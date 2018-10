04, Diciembre, 2015 04, Diciembre, 2015 8:09 a.m. 8:09 a.m.

GOBIERNO DETALLA ACCIONES ANTE CONTINUA ACTIVIDAD DEL VOLCÁN MOMOTOMBO

La Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, señaló algunas acciones que se están realizando desde las instituciones del Gobierno Sandinista, frente a la continua actividad del volcán Momotombo en la zona del occidente del país. En horas del medio día de este viernes, Rosario informó que los especialistas del Ineter reportaron una nueva explosión, lo cual significa que se mantiene la actividad eruptiva en el Momotombo. "Nuestros compañeros de los medios de ustedes, medios del poder de las familias y las comunidades les han presentado las imágenes... es otra explosión, más actividad eruptiva, gases, cenizas, lava y gracias a Dios se mantiene la situación en la que podemos afirmar que no hay peligro para nuestra población, para las familias que habitan en las cercanías o para nosotras las familias de Managua", comentó Murillo Rosario reiteró que el gobierno se mantiene en vigilancia y comunicación permanente. Destacó que aunque no se ha reportado ningún sismo en el territorio en las últimas horas, los especialistas están seguros que la actividad explosiva y eruptiva del Momotombo debe estar acompañada de microsismos. Murillo indicó que el Ministerio de Salud está brindando atención a las familias. Este jueves los brigadistas de salud entregaron mascarillas y realizaron consultas médicas en las comunidades aledañas al coloso. Gracias a Dios no se reportó nada extraordinario, comentó Rosario. Igualmente, Rosario destacó que la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) ha realizado investigaciones de laboratorio sobre la calidad del agua en las cercanías del volcán Momotombo. "Tenemos también, gracias a Dios, compañeros, el reporte de Enacal y ¡gracias a Dios! digo porque se finalizó el análisis en laboratorio de las muestras levantadas el día de ayer en 20 pozos de sectores aledaños al Momotombo y todos estos datos se han entregado al Ineter, al Sinapred. ¡Gracias a Dios!, repito, no hay indicios de alteración en la calidad del agua de los pozos de la muestra... Si hay alguno, porque vamos a seguir tomando muestras, vamos a informarles inmediatamente", aseguró. 19 DIGITAL