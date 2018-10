05, Diciembre, 2015 05, Diciembre, 2015 2:36 a.m. 2:36 a.m.

DOCENTES DE RIVAS RECIBIRÁN SU PAGO ESTE SÁBADO A PARTIR DE LAS 9 DE LA MAÑANA

El compañero Salvador Vanegas, asesor presidencial en temas educativos, informó la noche de este viernes a los docentes de Rivas que este sábado a partir de las 9 de la mañana, estarán recibiendo el pago correspondiente al mes de diciembre. Vanegas, en comunicación con Tu Nueva Radio Ya, pidió disculpas debido a que por atrasos administrativos de la delegación departamental, no se extendió el cheque correspondiente el día de hoy, sin embargo la situación está siendo solventada y ya este sábado los maestros y maestras podrán recibir su pago. “Nos comunicamos con ustedes a esta hora para hacerle oficial de que, por un atraso administrativo en la delegación departamental de Rivas, no fue posible que hoy se les pagara el cheque respectivo al mes de diciembre. Sin embargo, esto está siendo solventado y mañana, a partir de las 9 de la mañana, en todas las delegaciones municipales de Rivas, pueden presentarse los docentes de todo el Ministerio de Educación, para hacer efectivo su pago”, explicó Vanegas. “Ratificando nuestras disculpas por ese atraso administrativo en esa delegación, mañana mismo también un equipo nacional estará verificando el cumplimiento de este mandato de la Presidencia. Un abrazo a todos nuestros docentes y en Buena Esperanza hacia 2016”, concluyó. A continuación la nota de prensa íntegra del MINED: Nota de Prensa. La Dirección Superior del Ministerio de Educación hace del conocimiento del personal docente y administrativo del departamento de Rivas lo siguiente: 1. Que por atraso de índole administrativo en la delegación departamental, los Cheques correspondientes al pago de Salario del Mes de Diciembre, no pudieron ser entregados en este departamento en tiempo y forma a las Delegaciones Municipales de Mined. 2. Que todos los docentes y personal administrativo de las diferentes Delegaciones Municipales de Educación del Departamento del Rivas podrán retirar sus respectivos cheques correspondientes al pago del mes de Diciembre a partir de las 9:00 a.m de mañana sábado 05 de Diciembre en las Delegaciones del Mined de cada Municipio. Un equipo de la sede central de Mined encabezado por la Vice Ministra de Educación asegurará directamente esta medida. Reiteramos nuestro reconocimiento al protagonismo de l@s docentes y servidores públicos de la educación del departamento de Rivas. Managua 04 de Diciembre de 2015