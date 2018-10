CONTINUAN LAS VISITAS DE TURISTAS AL VOLCÁN MOMOTOMBO

A pesar de que el volcán Momotombo en las últimas horas ha estado con actividad moderada, ésta sigue atrayendo a decenas de turistas de todo el mundo que están llegando a las comunidades en diferentes vehículos, pues no quieren perderse la oportunidad de apreciar su proceso eruptivo, que ha descendido en las últimas horas.

A partir de las 3 de la tarde comenzaron a ingresar a la comunidad Papalonal, camionetas 4x4, microbuses, vehículos livianos y hasta motocicletas, con turistas nacionales y extranjeros, estos últimos provenientes de Canadá, Francia, España, Italia y otras naciones.

Los turistas europeos entrevistados, coincidieron en señalar a Nicaragua, como un país excepcional por la amabilidad de las personas, la seguridad ciudadana y por supuesto por sus bellezas naturales, como el caso del volcán Momotombo, al que han llegado para presenciar su erupción.

Nastasia Damjanovic, originaria de Francia, comentó que desde hace una semana se encuentran en Nicaragua y desde el internet ha dado seguimiento a las noticias relacionadas con el Momotombo, por lo que solicitaron a su tour-operadora que les incluyeran una visita al coloso.

"Venimos desde Granada a ver el volcán porque está haciendo erupción y desde este lugar lo podemos ver bastante cerca. Solo logramos ver humo y cenizas", señaló.

Agregó que otros amigos pudieron ver la erupción del miércoles y jueves, lo que les despertó la curiosidad de ver el espectáculo.

Añadió que en Guatemala pudo apreciar la actividad del volcán de El Fuego y por tal razón tenía interés de ver el Momotombo.

"Venimos precisamente para conocer los volcanes, y no topamos con que uno está en erupción y es una buena sorpresa", dijo Nastasia.

Alain Le Mouel, también francés, se declaró complacido de estar en el país y tener la oportunidad de conocer sus bellezas naturales y los volcanes.

Dijo que el martes pasado estuvieron escalando El Cerro Negro y la experiencia la calificó de muy positiva, por lo que recomendará a otros amigos a visitar el país.

"Hemos estado durante cinco semanas en Cuba, después tres semanas en Jamaica, y en Nicaragua estamos desde el 29 de noviembre y después vamos a Costa Rica. Yo sabia que Nicaragua es famoso por los volcanes y lagos y es excepcional que estemos aquí por una erupción y estamos muy felices de estar en Nicaragua por su gente y por su seguridad", dijo Le Mouel.

El ciudadano español Oscar Rodríguez, se dejó ir desde Estelí hasta La Paz Centro para conocer lo que sus amigos le informaban desde su país, en referencia a la erupción del Momotombo.

"Oi rumores de que estaba erupcionando el volcán y luego alguien desde España un amigo me mandó un wasap donde me dijo que tuviera mucho cuidado y pues mejor me vine a ver y nunca he visto un volcán con lava", dijo Rodríguez, que se declaró enamorado de Nicaragua por su gente "tan auténtica" y la diversidad cultura.

También los nicaragüenses como el esteliano Rommel Meza no quisieron perderse la La oportunidad de visitar el Momotombo y ver su majestuosidad.

"Es una experiencia única, con la noticia y todo lo que se ha dado por los medios de comunicación, nos despertó la curiosidad y venimos y nos atrevimos a llegar hasta las meras faldas del volcán donde se ve la lava", dijo Meza.