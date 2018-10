06, Diciembre, 2015 06, Diciembre, 2015 2:52 a.m. 2:52 a.m.

DONAN 7 AMBULANCIAS A LA ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

Siete ambulancias marca Ford fueron donadas la tarde de ayer a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Nicaragua, por parte de la organización Wisconsin Nicaragua Partners of the Americas, en colaboración con la embajada de Estados Unidos. Jaime Delgado, presidente de la Asociación Civil de Cuerpos de Bomberos de Nicaragua, mostró su gratitud con todos aquellos involucrados en la inmediata entrega de dichos equipos. “Queremos agradecer por tan importante muestra de apoyo al Dento Program, que a través de la Wisconsin Nicaragua Partners nos colabora con este tipo de donaciones", refirió. Asimismo, Delgado destacó que las ambulancias fueron entregadas en buen momento, haciendo referencia al inicio de las fiestas navideñas y de la Purísima. Las ambulancias vienen totalmente equipadas y con una capacidad de transportar a dos individuos a la vez.- - Por el momento, aún no se sabe dónde serán distribuidas las ambulancias, pero se espera que vayan a diversos departamentos del país. "Actualmente tenemos 22 filiales de bomberos a nivel nacional, hace poco se abrió una en Santo Tomás, Chontales, y otra en Ticuantepe; estamos esperando que vengan los donantes la próxima semana y a través de ellos armar un plan para así distribuir las unidades", explicó. Vuelo Las siete ambulancias fueron trasladadas desde Wisconsin (EE.UU.) hasta el aeropuerto de Managua en el avión C-5, la aeronave militar más grande de Estados Unidos. "La donación viene bajo el programa Denton, el cual permite el uso de equipos militares para ayuda humanitaria”, reveló Laura F. Dogu, embajadora de Estados Unidos en Nicaragua. Dogu también dijo estar muy agradecida por ser parte de esta contribución: “Estas actividades son un ejemplo de la relación estrecha entre los Estados Unidos y Nicaragua”. El costo de la donación fue de aproximadamente 314,925 dólares. 50 años de cooperación Mirna Angulo, administradora de la oficina de Wisconsin Nicaragua Partners of the Americas en Managua, expresó que desde hace 50 años ha tenido un gran impacto la colaboración humanitaria entre nuestro país y el estado de Wisconsin. “Con el programa de bomberos unidos hay una gran historia, en cuanto al apoyo que se ha dado enviando vehículos como respuesta a las emergencias médicas", mencionó. Otro de los proyectos que se ejecutan en la institución son los de empoderamientos a las mujeres, a quienes les brindan entrenamiento y capacitaciones para que puedan trabajar en sus comunidades. Más ayuda Jaime Delgado, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Nicaragua, remarcó la importancia que tiene este tipo de donaciones para la población nicaragüense: “Ellos son los beneficiados, por eso es que seguimos gestionado más ayuda". La Asociación de Bomberos Voluntarios de Nicaragua ha sobrevivido a lo largo de los años gracias a la cooperación internacional, principalmente de Estados Unidos, que ha donado camiones cisternas, ambulancias y trajes especiales para sofocar incendio.