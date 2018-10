06, Diciembre, 2015 06, Diciembre, 2015 3:13 a.m. 3:13 a.m.

JUIGALPA ESTRENA ALCALDESA

De una manera inesperada, la licenciada Magna Lucía Murillo Sequeira, quien fungía como secretaria del Concejo de la Alcaldía de Juigalpa, fue elegida como nueva alcaldesa de esta ciudad debido a que María Teresa Hurtado puso su renuncia por problemas de salud. La elección de la nueva alcaldesa fue realizada en la sesión extraordinaria 25, llevada a cabo en el auditorio de la Alcaldía de Juigalpa. Allí la votación fue 27 a favor y 1 abstención. Gestión Tras el fallecimiento de la profesora María Elena Guerra Gallardo, a principios de junio de este año, María Teresa Hurtado fue elegida como nueva alcaldesa de Juigalpa, no obstante su nombramiento no duró mucho. “Vengo ante ustedes a interponer mi renuncia de mi cargo de alcaldesa por razones meramente personales que me impiden continuar”, dice parte de la misiva que recibió la secretaria del concejo de la municipalidad. Vicealcalde Cabe señalar que el vicealcalde Carlos Abarca renunció al derecho de asumir el cargo como lo mandata la Ley de Municipios. Abarca remitió una carta al concejo donde asegura que renuncia al cargo de alcalde también por problemas personales y que mantendrá el puesto de vicealcalde.