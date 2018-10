06, Diciembre, 2015 06, Diciembre, 2015 10:03 a.m. 10:03 a.m.

FERIAS SOLIDARIAS COMUNITARIAS EN BARRIO CARLOS NÚÑEZ

Mucha alegría y también entretenimiento vivieron las familias del barrio Carlos Núñez en el Distrito 7 de Managua, con la realización de la Feria Solidaria Comunitaria, donde los pequeños artesanos y protagonistas del programa Usura Cero, ofertaron sus productos. Los niños y niñas sonrieron a más no poder con la ocurrencia de los payasitos que llevó la Promotoría Solidaria de la Juventud Sandinista, mientras las madres y padres se encargaron de comprar alimentos en el puesto de Enabas, y otros pasaron consultas gratuitas con los médicos sandinistas. En esta feria participaron autoridades del Registro Civil de las Personas, para que los padres pudieran inscribir a sus hij@s, mientras el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) respondía consultas relacionadas a su labor de protección para con los trabajadores. Fue una jornada de mucho provecho para las familias de este barrio capitalino, cuyos habitantes también mostraron sus habilidades en el canto, como el caso de la jovencita Karla Buitrago, quien interpretó un par de canciones revolucionarias. “Aquí encontramos ropa, calzado, los productos alimenticios y muchas cosas a buenos precios, son bien importantes porque encontramos cosas favorables y eso ayuda al hogar, nos ha ayudado mucho y hasta una piñata le compré a mi hijo”, dijo la señora Sugey Gómez Hernández. “Siempre que hay ferias se puede comprar muchas cosas y lo bueno del gobierno, es que pone a Enabas que vende barata la comida y esto no se había visto antes. Venimos a comprar lo que los protagonistas de Usura Cero están vendiendo”, mencionó Mireya del Carmen Mejía. La directora del colegio Villa Libertad, Mireysa López, manifestó que estas ferias solidarias, también permiten a los estudiantes dar a conocer lo que hacen en pro del desarrollo del país y de paso las familias, aprovechan a matricular a sus hijos para el próximo año. “Aquí los padres de familia se dan cuenta que ya estamos matriculando, que pueden dejar matriculados a sus hijos y de igual manera los muchach@s en la feria pueden demostrar sus conocimientos y habilidades que han adquirido durante sus años escolares”, enfatizó la docente. “Hay momentos que nuestras comunidades (las personas) no pueden salir de sus barrios y esto es lo que hace nuestro gobierno, implementar el protagonismo para que la gente y los barrios, toda la comunidad puedan participar en estas ferias”, señaló la compañera Blanca Rodríguez Reyes, del Gabinete de la Familia, Comunidad y Vida. El artesano de Masaya Rubén Cuadra, creador de bellas carteras de hombres y mujeres, entre otras creaciones, manifestó que las ferias constituyen un espacio de acercamiento entre el gobierno, las familias, y los micro, pequeños y medianos productores. “Los artesanos vemos una buena apertura y también nos damos a conocer, hay mucha gente que no puede ir al parque de feria, pero aquí ellos nos visita y además se hace un proceso de agilizar el comercio, la venta de artesanías, la comida y muchos más, por eso considero excelente este proyecto y que se sigan impulsando en los barrios”, puntualizó Cuadra. Fuente: El 19 Digital