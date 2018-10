08, Diciembre, 2015 08, Diciembre, 2015 6:46 a.m. 6:46 a.m.

CRUZ ROJA NO REPORTÓ QUEMADOS

La Cruz Roja Nicaragüense atendió un total de 275 emergencias durante las celebraciones resaltando el hecho que no se reportó ningún niño quemado y se redujeron drásticamente las atenciones en relación al año pasado que sumaron un poco más de 690. Marcos Cortes, del Puesto de Mando de la Cruz Roja, informó que durante la tarde noche del 7 de diciembre hasta las seis de la madrugada de este miércoles 8, trabajaron 200 voluntarios y personal de la Dirección de Socorro, que se movilizaron en 15 automotores, entre ambulancias, vehículos de apoyo logístico y otros. También hay que destacar que en esta ocasión, la Cruz Roja instaló puestos de atención en diversos puntos de la capital, particularmente en las rotondas La Virgen, Santo Domingo. Entre las principales atenciones, se encuentran 7 personas lesionadas por arma blanca, un niño extraviado por alguna horas (fue encontrado y entregado a su mamá), dos personas por intoxicación alcohólica, 22 personas fueron trasladadas a hospitales. Cortés subrayó que este 7 de diciembre, ningún niño resultó quemado producto de los juegos pirotécnicos, tal y como ocurrió el año pasado que se registraron 4 quemados por pólvora. Igual ocurrió en las delegaciones departamentales donde no se reportaron situaciones de emergencias con personas lesionadas por pólvora. “Nuestras filiales reportaron normalidad”, indicó Cortes, quien destacó que las familias pusieron en prácticas las recomendaciones brindadas por el Gobierno Sandinista, sobre el uso y manejo responsable de la pólvora en los hogares. “Que no se registren niños quemados por pólvora y que se hayan reducido las atenciones, es muestra que la población están acatando los llamados hechos por las instituciones”, mencionó el voluntario de la Cruz Roja. Es importante destacar que la Dirección General de Bomberos y el Ministerio de Salud, están permanentemente haciendo un llamado al uso responsable de la pólvora. De igual forma, los jóvenes de la Red de Comunicadores y de la Promotoría Solidaria de la Juventud Sandinista 19 de Julio, están desarrollando la jornada “Diciembre Bueno… en Familia y Comunidad” con el objetivo de promover el buen uso de la pólvora en las festividades de Navidad y Fin de Año. 19