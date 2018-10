08, Diciembre, 2015 08, Diciembre, 2015 9:59 a.m. 9:59 a.m.

SE FORMA DOMO DE LAVA EN EL VOLCÁN MOMOTOMBO

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) en conjunto con vulcanólogos de la Universidad del Sur de la Florida, determinó que la actividad eruptiva del volcán Momotombo registrada del 1 al 4 de diciembre formó un domo de lava sobre el piso del cráter, el cual se llenó por completo. Los expertos señalan, en un informe remitido por el Gobierno, que la lava rica en sílice es viscosa y que apenas fluye de la chimenea pueden producir una masa bulbosa que se denomina domo. Esto es propio de las erupciones explosivas de magma ricas en gases como es el caso del Momotombo. El Ineter está realizando más mediciones para determinar si este domo de lava está creciendo o no, lo que implica la salida de lava. Cabe señalar que a la 1:50 pm de la tarde del lunes ocurrió una explosión que destruyó la parte sur del domo de lava. Los materiales incandescentes del domo fueron lanzados hacia el flanco este del volcán, y la ceniza expulsada fue dispersada por el viento en dirección sur sin representar peligro para la población. La amplitud sísmica en tiempo real (RSAM) registrada por INETER al momento de esta explosión se incrementó hasta 7,000 unidades, para posteriormente descender a 300. Este martes a las 8:36 am se produjo una pequeña explosión de gases sin expulsión de cenizas. El Ineter afirma que el tremor volcánico se mantiene entre las 100 y 200 unidades, lo cual es casi su nivel de fondo, pero la actividad eruptiva del Momotombo aún no ha terminado, de tal forma que nuevas explosiones podrían ocurrir en cualquier momento, inclusive con expulsión de lava. La institución también mejora la vigilancia para conocer con mayor detalle la evolución de esta fase eruptiva, la que por algunos momentos tiende a la calma. De la misma forma, continúa en comunicación permanente con el nivel comunitario y municipal ante cualquier situación que se pueda presentar. 19 DIGITAL