EE.UU. DEPORTA A 20 NICARAGÜENSES POR DELITOS

TAM emplaza

Hace una semana Juana Chavarría llegó al portón 9 del aeropuerto con la intención de recibir con un efusivo abrazo a su hijo Carlos Lazo Chavarría, a quien tenía 31 años de no ver desde que un familiar se lo llevó ahuyendo de la guerra en Nicaragua. A eso de las 2:20 Chavarría se comunicó vía telefónica con su hijo, quien le aseguró que ya estaba en Nicaragua y le preguntó a ella dónde estaba, a lo que le respondió: “Aquí estoy mi hijo en el portón nueve esperándote con los brazos abiertos”. Después del diálogo, Chavarría y su hijo Carlos Lazo no volvieron a comunicarse; porque él y otra veintena de nicaragüenses deportados de Estados Unidos fueron trasladados por la Policía a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional (DAJ) conocidas como “El Chipote”.y no tiene cuentas pendientes con”, aseguró Chavarría este martes en las afueras de la Dirección de Auxilio Judicial, cuando esperaba turno para visitar a su hijo preso en la DAJ. Preguntada si su vástago antes de irse a Estados Unidos había tenido algún problema legal, Chavarría respondió: “Eso es imposible porque cuando él (Carlos Lazo) se fue de Nicaragua era un niño de 8 años.Los magistrados de la Sala Penal II del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) dictaron un mandamiento emplazando al jefe de la DAJ, comisionado general Juan Ramón Gámez, para que en 24 horas informe de la situación legal de los deportados.dice en su parte medular el mandato judicial. Migdalia Rosales Martínez, quien presentó el recurso de exhibición personal por detención ilegal a favor de su primo Lenín Martínez González, dijo que el mandamiento fue entregado a las autoridades de la DAJ a las 2:35 p.m. del pasado lunes. El recurso de exhibición personal presentado por Martínez también es promovido a favor de los deportados Guillermo Espinoza, René Gontol, José Balladares Reyes y Débora Baldizón Salgado. El sitio web del Gobierno, El 19 Digital, informó quePor su parte, el comisionado César Cuadra, de la Dirección de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, dijo vía telefónica que “por el momento no vamos a dar ninguna información”. END