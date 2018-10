09, Diciembre, 2015 09, Diciembre, 2015 6:45 a.m. 6:45 a.m.

INFORME DE SINAPRED QUE CALIFICA DE EXITOSO PLAN DE FESTIVIDADES

El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) calificó como exitosos los resultados del plan de festividades , ello gracias a que instituciones como el Ministerio de Salud (Minsa) y la Dirección General de Bomberos (DGB) reportan muy pocas incidencias. El Sinapred asegura que hubo un gran esfuerzo por parte de las familias para evitar afectaciones graves, no obstante, hace hincapié en que no hay que bajar la guardia y continuar tomando todas las medidas de responsabilidad de cara al resto de festividades de diciembre. Para dar una idea de cuan exitoso fue el plan, cabe decir que el Minsa entre el 1 y el 8 de diciembre solo reporta 17 personas lesionadas por pólvora, es decir, 2 menos que en el 2014. De acuerdo al doctor Carlos Saénz, Director de Vigilancia para la Salud, del total de lesionados, 8 corresponden a Managua. Agrega que 12 fueron hombres y solo 2 menores de 15 años, lo cual es un resultado significativo si se toma en cuenta que en 2014 fueron 7 los niños afectados. Sáenz subraya que los artefactos responsables del 77% de las lesiones fueron los cohetes, los morteros y las bombas. El Director de Vigilancia para la Salud, expresa todo el trabajo realizado fue un esfuerzo conjunto con la población, la cual es responsable de evitar en primer orden cualquier situación provocada por la pólvora. Pocos incendios El comandante Ramón Landero, jefe de la DGB, felicita a las familias por contribuir a que se reportaran pocas incidencias. El jefe bomberil indica que el día 7 de diciembre, solamente se reportaron 2 hechos de incendios relacionados a la pólvora. Uno fue un predio baldío combustionado en el sector de la Parmalat y un árbol en Ciudad Sandino. En el sector de Oriental hubo un principio de incendio pero no por pólvora. No fue sino hasta el día 8 de diciembre cuando la institución atendió a 3 quemados por pólvora (un niño y un joven en León y un taxista en Managua). Ese mismo día también se rescató el cadáver de una persona ahogada en Xiloá, y el de una persona que cayó en un pozo en el departamento de León. “Pensamos que la población nos ayudó, nos cooperó. Nosotros hemos venido diciendo que la mejor respuesta es la que surge de la comunidad”, afirma Landero. Por su parte el doctor Guillermo González, expresa que mientras se realizaban las fiestas marianas todo el sistema estuvo atento a cualquier situación, en especial la actividad del Momotombo y la sismicidad en El Sauce. En cuanto al Momotombo, asegura que la última explosión ocurrió el día lunes a la 1:50 pm, con poca emanación de gases y ceniza. “La tendencia del volcán ha sido a tranquilizarse, sin embargo, los equipos de Ineter todavía se encuentran haciendo análisis, estudios, acompañados inclusive por un equipo de especialistas que vino de la Universidad del Sur de la Florida”, señala. Aunque en términos “generales el país no tuvo ninguna afectación, fue bastante tranquila desde el punto de vista de los fenómenos naturales”, destaca. González se suma a las felicitaciones a las familias nicaragüenses, ya que realmente hicieron un gran esfuerzo para evitar que hubiera niños afectados por la pólvora. Para el Secretario Ejecutivo del Sinapred las festividades deben ser celebradas con alegría pero asegurándose de evitar incidencias por los juegos pirotécnicos. 19 DIGITAL