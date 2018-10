10, Diciembre, 2015 10, Diciembre, 2015 3:50 a.m. 3:50 a.m.

LOS BENEFICIOS DE LA NUEVA REFORMA PRESUPUESTARIA

La propuesta de la nueva reforma al Presupuesto General de la República 2015, busca priorizar proyectos y programas sociales que tendrán un significativo impacto para el bienestar de las familias nicaragüenses, sostuvo este miércoles el Primer Secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, diputado Wilfredo Navarro. Navarro explicó que este jueves (10 de diciembre), el parlamento someterá a aprobación esta Ley de Modificación a la Ley No. 889, Ley Anual del Presupuesto General de la República 2015, la cual fue presentada como una iniciativa con Trámite de Urgencia. El diputado explicó que, tomando en cuenta que el año está concluyendo, y solo restan unos 15 días para cumplirse el periodo presupuestario, esta nueva reforma contempla redireccionar algunos recursos que estaban destinados a subejecuciones en algunas instituciones, e invertirlos en proyectos y programas de gran impacto social, muchos de ellos desarrollados en los diferentes municipios. La exposición de motivos de dicha propuesta de reforma, detalla que estas modificaciones se estarían haciendo debido al buen desempeño y dinamismo en las distintas modalidades de recaudación del Impuesto sobre la Renta; y tomando en cuenta que permitirá disponer de ingresos adicionales por el orden de los 972.3 millones de córdobas. Navarro explicó que la nueva reforma no busca quitarle o restarle presupuesto a ninguna institución, sino redireccionar los fondos de las subejecuciones, que, debido al factor tiempo, no pudieron ser realizadas; y dichos fondos invertirlos en programas en beneficio de las familias nicaragüenses, antes que concluya el 2015. Detalló que se está dando un incremento presupuestario de 168 millones para la Alcaldía de Managua, quien dará continuidad de los proyectos de desarrollo que se están viendo en la capital; y para financiar, en alguna medida, algunos gastos del Estadio Nacional de Béisbol. “Se aplican 280 millones de córdobas al Sinapred, para enfrentar los daños que provocaron los temblores de Nagarote y El Sauce; 97 millones en transferencias municipales; 149 millones de córdobas a Gobernación (Migración y Extranjería), para mejorar los servicios en lo que falta del año”, precisó. También se destinarán 32 millones para defensa, dirigidos al Ejército de Nicaragua, para gastos operativos; y para mejorar la capacidad de movilización; y otros 6 millones de córdobas para mejorar las cooperativas del Transporte Urbano de Managua y Ciudad Sandino. “Estos son los recursos (del Presupuesto General de la República 2015) que se están distribuyendo para cubrir ese incremento en las recaudaciones, y que necesariamente se tenía que hacer”, puntualizó Navarro. 19 DIGITAL