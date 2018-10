10, Diciembre, 2015 10, Diciembre, 2015 4:40 a.m. 4:40 a.m.

DOMO EN EL MOMOTOMBO NO REPRESENTA GRAN PELIGRO

La formación de un pequeño domo en el cráter del volcán Momotombo es normal en un proceso eruptivo, y no representa mayor peligro, considera el experto del Ineter, Armando Saballos. Saballos advierte, no obstante, que las personas no deben acercarse a la base del volcán, ya que una explosión puede expulsar hacia esos lugares el material acumulado en el domo. Al respecto, recordó que el día lunes hubo una explosión que destruyó parte de la estructura. El domo empezó a formarse con la salida de lava desde que se reactivó el volcán, la cual fue acumulándose en pequeñas cantidades. Saballos asegura que no se espera un proceso eruptivo de grandes proporciones, aunque la institución con el apoyo de expertos de Estados Unidos continúa analizando los fluidos. 19 DIGITAL