10, Diciembre, 2015 10, Diciembre, 2015 7:34 a.m. 7:34 a.m.

POLICIA Y GOBIERNO AUN NO CUMPLE A LAS VÍCTIMAS DE LA MASACRE DE LAS JAGUITAS

Las victimas de la masacre de las Jaguitas denunciaron este jueves en la CPDH lo que ellos llaman incumplimiento de las promesas que les hizo tanto la jefa policial Aminta Granera como funcionarios del gobierno, para indemnizarlos por todos los daños y perjuicios que les causo la actuación de 9 policias aquella noche del 11 de julio donde murieron masacrados dos niños y una adulta. En la masacre también resultaron heridos de gravedad dos niños, entre ellos la pequeña Natasha de 5 años quien perdió a su madre. Yelka Ramirez, quien en ese momento estaba embarazada, hoy mostró a su niña de 3 meses de nacida, quien dice tener secuelas en su salud producto de la masacre la niña que nació a los 8 meses. Ramírez señala que en estos 5 meses ha andado por todas partes para que le den respuesta en la Alcaldía,en Plaza El Sol ,Ajax Delgado y no me la han dado , me han venido "boleando de un lado a otro" , no le han entregado el carro La señora Miriam Delgadillo abuela de la niña Natasha señala que no han recibido ningún tipo de ayuda por parte de las autoridades, la niña tiene problemas psicológicos , "ya que cada vez que escucha una triquitraca me dice que corramos".