CIENTÍFICOS HALLAN MÁS DE 1 MIL 500 ARTEFACTOS ARQUEOLÓGICOS EN LA RUTA DEL GRAN CANAL DE NICARAGUA

Un numeroso equipo de científicos contratados por HKND Group, realizó un hallazgo de más de 1 mil 500 artefactos arqueológicos en Brito (Rivas), parte de la ruta donde se ha iniciado el periodo de preconstrucción del Gran Canal Interoceánico. El Gerente de Proyecto de HKND, Bill Will, detalló que estas piezas históricas, que datan de hasta 700 años A.D. y 1550 después de Cristo, fueron encontradas por geógrafos y geólogos contratados por la concesionaria china. Explicó que este levantamiento arqueológico en la zona de Rivas, ha sido una de las exigencias principales de los Estudios del Impacto Social y Ambiental, hecho por la compañía británica ERM. Indicó que en este trabajo de excavación, están siendo apoyado por estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN, Managua), y dos de los mejores arqueólogos del país. "Es arqueología de precostrucción. Lo que hacemos es un estudio de detalles de esta zona, donde se han identificado artefactos, que pasarán a formar parte del Patrimonio Cultural de Nicaragua", señaló. El alto funcionario, aseguró que una vez se realicen las excavaciones mayores en esta zona, para la construcción del Gran Canal, también se irán recolectando otras piezas importantes. El científico estadounidense, Patrick Werner, precisó que en Brito, se ha logrado realizar el levantamiento arqueológico en 1.3 hectáreas, donde se cavaron 22 pozos exploratorios. "Es un trabajo científico, con sondeos de 3 centímetros por capa. Hemos encontrado cosas interesantes. Bajo 40 centímetros, encontramos piezas elementales; cerámica, piedras de mar, luna policromo", detalló. El historiador y arqueólogo, destacó que estas piezas no hubieran podido ser rescatadas, si no fuera por la ejecución de la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, megaobra que impulsa el Gobierno del Presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. "Estamos manejando un equipo de prospectores, y estamos realizando la protección arqueológica en toda el área. Hemos localizado 16 sitios arqueológicos de alta densidad, algunos están fuera de la ruta del Gran Canal y otros dentro de ella", aseguró. El científico, determinó que estas piezas arqueológicas, en su mayoría son parte de sitios funerarios, o donde realizaban entierros los Nicaraos o Chorotegas. El docente de la Unan, Managua, Leonardo Lechado, también parte del equipo de investigación, explicó que se ha hecho exploración en parte de los manglares de Brito, donde hay unas pequeñas lomas y laderas, con una alta densidad de material arqueológico. "Hay un nivel de deterioro en estas laderas. Hemos encontrado material cerámico, artefactos líticos, conchas. La cronología que presentan los materiales, nos reflejan 500 años antes de Cristo, hasta el 1550, después de Cristo, ya cuando los españoles vinieron a estas tierras", sostuvo. Lechado manifestó que estar trabajando en este proyecto del Gran Canal, ha sido de suma importancia para muchos profesionales nicaragüenses, tomando en cuenta que los costos para realizar estos estudios son altos, y HKND está prestando todas las condiciones. El compañero Telémaco Talavera, quien forma parte de la Comisión Nacional del Gran Canal Interoceánico, expresó que estos hallazgos son importantes, en la medida que se está rescatando nuestra historia, a través de un trabajo con alto enfoque científico. "Esto es parte de los resultados integrales de esta gran obra de transformación, que no solamente es económico, social e ingenieril, sino que también es cultural", manifestó. Talavera destacó que durante este periodo de preconstrucción del Gran Canal, se están generando significativas fuentes de empleo en la zona, por lo que las familias de Brito están contentas con este esfuerzo. El Vocero de este megaproyecto, informó que HKND hará entrega de estos más de 1 mil 500 artefactos arqueológicos al Gobierno del Presidente Daniel Ortega, los cuales pasarán a formar parte del Patrimonio Histórico y Cultural de Nicaragua. 19 digital