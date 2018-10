13, Diciembre, 2015 13, Diciembre, 2015 4:24 a.m. 4:24 a.m.

AGONIZA LA PRÓRROGA PARA EL CHEQUEO MECÁNICO

La prórroga de ocho meses que otorgó el Gobierno para que los dueños de vehículos hagan las inspecciones de emisión de gases y mecánicas de sus unidades concluye este mes, y son pocos los que han cumplido con este requisito. Para cuando el Gobierno decretó la prórroga, el 20 de abril del 2015; unos 280,000 dueños de vehículos todavía no tenían su certificado de inspección técnica mecánica y de emisión de gases. De esos 280,000, al menos 150,000 dueños de automotores no han cumplido con ese requisito, reveló el jefe de Tránsito Nacional, comisionado general Roberto González Kraudy. Solamente quedan 20 días para que los que no lo han hecho, se pongan al día con estos requisitos. “Difícilmente los 150,000 automovilistas que hacen falta van a tener hecha su inspección mecánica y de emisión de gases para el 3 de enero”, reconoció el jefe policial. A la medianoche del próximo 2 de enero del 2016 concluye la prórroga que dio el Gobierno para que los dueños de automóviles hicieran las referidas inspecciones. El jefe policial hizo hincapié en que las referidas inspecciones son para evitar las tragedias automovilísticas. “No nos interesan las multas, lo que nos interesa es el bienestar de las familias”, expresó el jefe de Tránsito. El comisionado general González señaló que la inspección mecánica comprende la revisión de sistema de frenos y el sistema eléctrico de los medios de transporte, algo vital para evitar tragedias en las vías. “No nos vamos a enredar, la avalancha (de dueños de vehículos) viene”, aseguró Edgard Centeno, propietario del taller “Servicio Técnico Automotriz”, en alusión a las filas de automovilistas que se verán próximamente en los talleres autorizados para hacer las referidas inspecciones. La prórroga que entró en vigencia el 20 de abril del 2015 tuvo efecto “mágico”, porque desaparecieron de un día para otro las filas de automovilistas en los talleres. Eso significa que al amanecer del lunes 3 de enero quien no tenga al día los referidos chequeos está expuesto a que la Policía lo multe, advirtió Everth Palacios, propietario del taller San Guillermo. Prórroga mal entendidaVacíos lucen los talleres donde se realizan las inspecciones mecánicas. Alejandro Sánchez / END Marlon Castillo, propietario del taller Discovery, dijo que desafortunadamente la mayoría de los dueños de automóviles mal entendieron la espera dada por las autoridades. “El problema es que lo nicaragüenses dejamos todo para última hora”, subrayó Palacios, agregando que hay quienes interpretaron la moratoria como si se tratara de la abolición de las inspecciones. Cuando entró en vigencia la extensión del plazo para la realización de la inspección mecánica y emisión de gases, los clientes prefirieron dejar para más tarde la realización del chequeo, según los dueños de negocios. “Del 20 abril al 30 de noviembre se hacía un promedio de tres a cinco inspecciones por día”, señaló Edgard Centeno; pero del 1 de diciembre a la fecha la demanda ha subido a un ritmo de 103 y hasta 120 clientes por día, agregó el entrevistado. Previendo que la demanda crecerá a partir de mañana lunes, los dueños de los talleres autorizados para hacer estas inspecciones tienen previsto extender su jornada laboral a 12 horas diarias y trabajar los domingos hasta el mediodía. Más tiempo La inspección mecánica y emisión de gases dura entre 15 y 20 minutos, pero una vez que aparezcan las filas le podría llevar varias horas esperado turno”, advirtió Everth Ramos. El costo de la inspección mecánica varía entre 350 y 400 córdobas de un taller a otro y la emisión de gases tiene un valor de 230 córdobas, según los dueños de talleres consultados por El Nuevo Diario. En el transcurso de los ocho meses de la moratoria, la Policía estableció un calendario para que conforme al número de placa los dueños de los automóviles y de transporte colectivo y de carga hicieran sus inspecciones mecánicas. Sin embargo, la calendarización no fue tomada en cuenta por los dueños de medios de transporte porque la prórroga siguió vigente, explicaron los dueños de los talleres de mecánica. 20 talleres para la inspección mecánica Para los dueños de vehículos de Managua, la Policía Nacional tiene autorizados 20 talleres para Inspección Mecánica Vehicular, cuyo listado fue emitido por esa entidad. En el resto del país existen 33 talleres autorizados para realizar el chequeo mecánico que manda la ley. Los certificados emitidos por los respectivos talleres tienen validez por un año. Una vez vencido deberá hacerse nuevamente el chequeo mecánico y el respectivo análisis de emisión de gases. La ley indica que quienes no porten los certificados de emisión de gases y chequeo mecánico, se les aplicará una multa de 320 córdobas por la falta de cada uno de los documentos. Además, la Policía puede retener el vehículo que no cuente con el sticker de la inspección mecánica vehicular y el certificado de emisión de gases. 555 mil es el parque vehicular a nivel nacional. 300 mil vehículos están registrados en Managua. 220 mil motocicletas están pendientes de chequeo mecánico y emisión de gases.