13, Diciembre, 2015 13, Diciembre, 2015 5:29 a.m. 5:29 a.m.

NICARAGUA REITERA EL RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS

None

Nicaragua reafirmó este sábado el compromiso de promover, respetar y restituir los derechos inherentes de las personas. Al conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA, la delegación nicaragüense encabezada por Denis Moncada Colindres, señaló que es satisfactorio constatar que la Ley Suprema de nuestro país, la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 46 expresa lo siguiente: "En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos". Agrega que la diversidad de países que integran la OEA, dificulta tener una visión unitaria y universal sobre los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y ello se observa cuando 11 países miembros de ese organismo no son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es contrastante que algunos países que no son signatarios, inexplicablemente son sede de parte de sus organismos y cuentan con Comisionados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Moncada dijo que esa realidad genera distorsiones con la politización y parcialización de los organismos que deben velar por los Derechos Humanos y no instrumentalizar estos Derechos con fines políticos y muchas veces hasta con fines desestabilizadores. Señora Presidenta: independientemente de estas contradicciones sistémicas, debemos hacer prevalecer los derechos fundamentales de los seres humanos, sin distinción alguna. El respeto a los Derechos Humanos es el sustento de la Libertad, la Justicia y la Paz, por eso continúa siendo la aspiración más elevada y sublime de la familia humana en las diferentes latitudes del Globo Terrestre, incluyendo Siria, Palestina, Libia, Irak y otros países del Medio Oriente, dijo el embajador Moncada.