13, Diciembre, 2015 13, Diciembre, 2015 5:37 a.m. 5:37 a.m.

NIÑEZ LEONESA RECIBE JUGUETES POR EL GOBIERNO

Ochenta y tres mil quinientos niños y niñas de las distintas comunidades y barrios de los diez municipios del departamento de León recibieron este fin de semana los juguetes que el Gobierno Sandinista, que preside el Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, han dispuesto para estas Fiestas de la Alegría de Vivir en Paz. La comunidad organizada a través de los Comités de Liderazgo Sandinista (CLS), los Consejos de Desarrollo Humano, la Promotoria Solidaria de Juventud Sandinista y una Brigada del Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Educación (Mined) se dispusieron a recorrer casa por casa de los distintos barrios del municipio de León para realizar la entrega de los juguetes a niños y niñas que no tienen la edad escolar. "Este es un regalo que les envía el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo para que pasen una Navidad Feliz", manifestó una de las jóvenes de la Promotoria Solidaria al momento de realizar la entrega de los juguetes a los niños del barrio Alfonso Cortez en la zona sureste de León. Los mellizos Kenneth y Steven Rosales tuvieron la oportunidad de elegir el juguete con el cual se entretendrán en estas fiestas, y aunque todavia hablan poco, pues no pasan de los dos años de edad, se les veía en su rostro la alegría de tener adelantados sus juguetes de Navidad, unos autos Lego con los cuales darán rienda suelta a su imaginación. Pedro Antonio Lovo González agradeció al Gobierno y al Presidente Comandante Daniel Ortega por este regalo que le ha enviado a los niños de los barrios más empobrecidos, principalmente por llevarles una alegría a sus hijos. Karelia Rodríguez no omitió manifestar su alegría y sorpresa al recibir el juguete que el Gobierno le ha entregado a ella y otros niños de su barrio, lo que llenará de alegría sus días de Navidad. "Estamos agradecidos, porque la verdad de las cosas es que no esperábamos esto (el juguete) para ella, porque en muchas ocasiones no tenemos la capacidad para comprarles juguetes porque debemos priorizar otras necesidades en la casa, en este caso agradecemos al Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo en este día están haciendo que cada niño se sienta contento con su obsequio", comentó Isaac Rodríguez Moran. Desde el día viernes 11 de diciembre se inició la distribución de los juguetes a los niños y niñas de esta zona del país, mismos que fueron entregados en los centros educativos públicos conforme a la matrícula escolar 2015, aproximadamente a 55 mil pequeños en las edades comprendidas entre 0 meses a 6 años. Fuente: El 19 Digital