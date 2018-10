15, Diciembre, 2015 15, Diciembre, 2015 11:39 a.m. 11:39 a.m.

MALA ATENCION EN HOSPITAL MILITAR DENUNCIAN LOS PACIENTES.

None

Quejas por el largo tiempo de espera para ser atendidos y por recibir malas respuestas del personal medico y de enfermeras, son las principales inconformidades de los pacientes que llegan a buscar atención al nuevo hospital militar. Doña María Elena Loáisiga dice que llego al Hospital a eso de las 8 de la mañana este martes para que atendieran a su hijo que sufrió un accidente en una universidad capitalina y fue atendida alrededor de las 3 de la tarde “Es una zanganada, es un relajo, no hay buena atención, es un desorden, los practicantes andan chateando y no dan buena atención, era mejor el hospital viejo” comentó. Don José Díaz también tuvo quejas de la atención recibida, ya que llegó a emergencias y tenía ya más de dos horas de esperar la atención “Aquí está peor que un hospital público, la atención es pésima” agregó. Pero para la Señora María Hernández la atención y el tiempo de espera es excelente, “La atención está bien, los médicos me andan ayudando, la atención del personal esta perfecta“. EL inspector general del ejército, general Adolfo Zepeda al ser consultado por 100% noticias, sobre las quejas de los pacientes en el Hospital Militar, dijo que todavía están en proceso de acomodo y prometió que contratarían a más personal. El Hospital Militar fue inaugurado el 18 de julio de 2015 y comenzó a brindar atención médica el 31 de Julio. El hospital cuenta con un personal de aproximadamente 2, 000 personas y atiende a más 52 mil afiliados al INSS. 100% Noticias